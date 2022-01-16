影／手刀來搶！中警2款獨家虎年口罩 今起發放1300份

台中市第一警分局因應虎年來臨，找來局內擅長繪畫、曾獲警政署頒獎肯定的警員李冠鼐，獨家設計兩款虎年口罩，一紅、一藍，提供給市民免費索取，其中紅色款只要到一分局的派岀所即可領取，但藍色款則是需到臉書一分局的臉書按讚，並向派岀所值班警員出示即可，一共限量1300份，今天開始索取，提醒市民提早到派岀所索取，以免向隅。

台中市第一警分局表示，警員李冠鼐擅長繪畫，經營「牛奶方盒警探」臉書，去年設計防詐圖獲得警政署頒發第一名的殊榮肯定，因今年虎年來臨，分局委請李獨家設計「TIGER POWER虎力全開，護你好運」新年限定款口罩，一共設計紅、藍兩款。

第一警分局說，藍款是特別為分局同仁設計，選用莫蘭迪色系灰藍色，與警員深藍制服為同色系穿搭，將反詐騙、防竊、反暴力、反毒等各種犯罪預防標語圖像化，融入背景點綴其中，讓警員在路上執勤也能隨時傳遞推廣犯罪預防資訊，而主角可愛虎警娃娃隨側在一旁，象徵如虎添翼般。

紅色款是走新年可愛風，以喜氣的大紅色搭配各式大小的虎爪印，象徵著市民在新的一年「抓」住夢想；此外，虎警娃娃抱著城堡的圖騰，則宣誓著警察，在虎年依舊堅守崗位，守護台中市的決心。

第一警分局所，兩款口罩在一分局的5個派岀所都可索取，包括西區、繼中、大誠、民權及公益派出所，每個所都有紅款200份、藍60份，一共1300份，從今天開放索取，紅色口罩一人限領一片，只要到派岀所即可索取，但藍款需到「臺中市政府警察局第一分局」的臉書粉絲專頁按讚，出示按讚手機畫面給值班台員警核對，即可獲得。

第一警分局長張啓祥說，此次口罩透過同仁發揮創意發想與設計，融入虎年吉祥物、犯罪預防及警察等各項元素，讓原本平淡無奇的口罩也能搖身一變，成為時尚專屬配件，加深民眾印象，除了防疫也是警政行銷利器。