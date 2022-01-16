影／轉運站前偷學生高級安全帽 慣竊經營二手攤自銷贓

台中市西屯區統聯轉運站在去年底，發生多起學生的安全帽遭竊的案件，警方調查2個月後，鎖定有前科的六旬何姓老翁涉案，13日持拘票抓人，發現何經營跳蚤市場，銷贓自己行竊的安全帽，現場查扣17頂安全帽、電吉他、單車等贓證物，檢方訊後命限制住居。

台中市第六警分局在去年11月、12月間，連續接獲多起學子掛在機車上的安全帽遭竊得案件，因失竊的安全帽多是全罩式，售價也不便宜，警方成立專案小組調查，不過該處沒有監視器，警方擴大調閱附近路口的監視器，交叉比對，過濾可的涉案人後，查出有類似素行的何姓老翁（66歲）涉案。

警方掌握何姓老翁東區經營跳蚤市場，疑透過該方式，將行竊得來的安全帽銷贓，全案在13日持拘票前往抓人，當場查扣17頂安全帽、電吉他、單車等贓證物，警方透過報案紀錄、單車的烙碼，將贓物發還給被害人。

何姓老翁在警詢時，矢口否認涉案，但對於贓物如何取得、向誰購得、購買時間等問題，全都交代不清，全案警詢後依竊盜罪，移送台中地檢署偵辦，檢方訊問後命何限制住居。

第六警分局偵查隊表示，安全帽遭竊的學子，多是貪圖方便，將安全帽懸掛在機車車身上，沒有鎖在機車座墊底下，導致遭到偷兒覬覦，提醒學子，若要離開車輛，還是將安全帽鎖進機車座墊內，以免遭竊。