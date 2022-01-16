他開鋼珠瓦斯槍射破貨車玻璃 辯稱打野鳥法官不信
黃姓男子在台南市新營開元路，持瓦斯槍連發射擊14發銅彈，造成停在工廠門口前小貨車擋風玻璃出現裂痕，黃雖辯稱是要打野鳥，但台南地院簡易庭法官不採信黃的說詞，認為黃無正當理由攜帶類似真槍玩具槍，有危害安全之虞，依違反社會秩序維護法裁罰9000元，案可抗告。
裁定書說，黃於去年11月26日凌晨1點多，駕車行經新營區開元路一家烤漆廠時，自車上取出裝填鋼珠瓦斯槍，以連發模式射擊14發銅珠，造成陳姓男子所有停放在路邊小貨車後擋風玻璃出現裂痕，陳報案後，警方調閱監視器查出黃所為，通知黃於11月26日下午2點30分到案。
警方經黃同意搜索他轎輛，扣得瓦斯槍隻1支、彈夾、含鋼珠填彈器各1個，依違反社會秩序維護法第63條第1項第1款規定，移請台南地院簡易法庭裁處，黃於警詢中坦承持瓦斯槍射擊銅彈。
法官認為，黃的瓦斯槍隻送驗雖無殺傷力，然外觀類似真槍，無法輕易自外觀上辨其真偽，案發地點是工廠門口，於深夜時分仍可能有人、車行經，黃在該處擊發銅珠行為，恐有因濫用或誤用槍隻，對其所處時空產生安全上危害之虞，為社會秩序維護法第65條第3款之違序行為。黃雖辯稱，他看見野鳥才持槍隻擊發，但沒有證據得以證明，也不是攜帶槍隻正當理由，不採信黃的說法。
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