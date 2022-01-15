影／竊賊食髓知味連偷四次 400萬鋼材賤賣60萬

新北市林口區一家營造公司於源泉街租了一塊空地，用來堆放大批H鋼材。不料，上個月開始，H鋼接連三次遭宵小竊走，損失約4百多萬。今天上午2嫌雇用17頓大貨車到場準備四次犯案，被埋伏警當場逮捕帶回偵辦，目前兩嫌還在偵詢中，警詢後將依竊盜罪嫌送辦。

經查證，48歲范男與47歲姜男，各有多項前科，聯手犯下多起竊案。去年泛、姜兩嫌，看準新北市林口區「藍灣高爾夫練習場」周邊地處山區偏僻、人煙稀少，便不時於附近找尋犯案目標。

去年12月兩嫌發現「藍灣高爾夫練習場」旁的源泉街上，某家營造公司租了塊空地，用來堆放大批H鋼材。兩人到場勘查數回，確認周邊無人看守，認為有機可趁。12月底雇來不知情的大貨車駕駛，以「H鋼材，要載運到其他地方放置」為謊，成功竊得一批H鋼材。

今年1月初，兩嫌自覺沒人發現，食髓知味再起盜心，用相同手法成功再竊得2次H鋼材。今年1月6日，營造公司派員清點，驚見H鋼材竟短少250公噸，初估損失400多萬台幣，這才趕緊報警協處。

轄區警獲報，調閱沿線監視器畫面，鎖定慣竊范、姜兩嫌，且檢視兩嫌3次犯案手法皆為雷同，同樣雇來不知情的大貨車駕駛協助載運贓物。同時為了躲避警察查緝，還刻意換開不同廠牌、型號的汽車到場避緝，但最終仍難逃警用科技方法逮人。

據悉，今天上午警已埋伏現場，準備來個甕中抓逮范、姜兩嫌。果然時間約莫9時許，先是一輛17噸的大貨車緩緩開抵，兩嫌尾後出現。警方先按兵不動，待2嫌四度動手搬運H鋼材放上車斗後，眾警才蜂擁衝前逮人。