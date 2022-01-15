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虎尾台糖小火車脫軌翻覆 甘蔗翻落波及兩轎車幸無人傷

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導

國內唯一還行駛的雲林縣虎尾糖廠台糖五分車，今晚一列滿載甘蔗原料的列車，行經虎尾鎮北平路，因車廂連結器斷裂，致車廂滑脫，造成四節車廂脫軌翻覆，波及鐵軌旁停放的兩輛自小客車，幸未造成人員傷亡，虎尾糖廠全力動員拖吊處中，預定趕在明天恢復正常行駛。

虎尾糖廠是目前國內唯一還用小火車載運甘蔗的糖廠，蔚為地方特色，糖廠於去年12月10日開工製糖，每天五分列車來來往往，到鄰近鄉鎮農場載運甘蔗，常吸引火車迷來觀賞小火車。

今天傍晚5時40分，一列馬光線的小火車依慣例到馬光農場裝載甘蔗原料，列車返途，路經虎尾鎮北平路的平交道附近，因其中一車廂的連結器斷裂，使車滑脫失控，當場有4節車廂翻覆，大批甘蔗翻落鐵軌。

列車駕駛採取緊急煞車，當時因有部分鐵路旁住戶的車輛，停放在鐵軌區內，致有兩輛自小客車被擦撞但損壞不大，這起列車翻覆也未造成人員傷亡。

虎尾糖廠副理林榮四表示，因大批甘蔗翻落覆蓋整個鐵軌，已出動怪手、吊車及公路甘蔗載運車趕往清理，將連夜清運，預定明天上午恢復行駛，不會耽誤製糖時程。

至於自小客車輕微受損責任，將由警方進一步調查後再釐清責任。但台糖也呼籲民眾不要任意把車輛停放到鐵軌區，以免發生意外。

虎尾糖廠小火車出翻覆，大批甘蔗翻落淹沒整個鐵軌，台糖出動清運，預計明天上午可恢復通車。記者蔡維斌／攝影
虎尾糖廠小火車出翻覆，大批甘蔗翻落淹沒整個鐵軌，台糖出動清運，預計明天上午可恢復通車。記者蔡維斌／攝影
虎尾糖廠小火車出翻覆，大批甘蔗翻落淹沒整個鐵軌，台糖出動清運，預計明天上午可恢復通車。記者蔡維斌／翻攝
虎尾糖廠小火車出翻覆，大批甘蔗翻落淹沒整個鐵軌，台糖出動清運，預計明天上午可恢復通車。記者蔡維斌／翻攝
虎尾糖廠小火車出翻覆，大批甘蔗翻落淹沒整個鐵軌，台糖出動清運，預計明天上午可恢復通車。記者蔡維斌／攝影
虎尾糖廠小火車出翻覆，大批甘蔗翻落淹沒整個鐵軌，台糖出動清運，預計明天上午可恢復通車。記者蔡維斌／攝影
虎尾糖廠小火車出翻覆，大批甘蔗翻落淹沒整個鐵軌，台糖出動清運，預計明天上午可恢復通車。記者蔡維斌／翻攝
虎尾糖廠小火車出翻覆，大批甘蔗翻落淹沒整個鐵軌，台糖出動清運，預計明天上午可恢復通車。記者蔡維斌／翻攝

甘蔗 車廂

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