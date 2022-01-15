影／通緝母產子未報戶口 新北警今屏東尋回黑戶母子

新北市遭通緝葉姓女子一年多前未婚產子未報戶口，新北警方追查多日，今天在屏東縣一處宮廟香客借宿客房尋獲葉姓黑戶母子。未滿2歲男童已交由新北市社會局找托育機構安置，葉女於今日警詢後，解送士林地檢署歸案。

新北市社會局去年底發現淡水區戶政事務所有一名男嬰於2020年6月僅出生登記、戶籍逕遷戶所，但出生至今均未接受任何一劑預防接種，且無任何就醫紀錄，社會局安全網整合跨局處推動「行方不明兒少關懷行動專案」，透過市府各局處網絡比對相關資訊，清查出現年1歲多男嬰的母親葉姓女子（25歲）於108年因詐欺案遭士林地檢署通緝，葉女姊姊當年也曾向淡水警方報案通報失蹤人口協尋，目前仍行蹤不明。

新北市副市長劉和然去年12月27日召開「新北市全齡高風險家庭整合型安全網」跨局處工作會議，指示新北市警局由婦幼隊成立專案小組，比照重大刑案列管，全力偵辦找尋男嬰下落及確保人身安全。

新北婦幼隊及淡水警分局當天立即成立專案小組，比照重大刑案，調集相關通聯、金流等資料分析查緝，並逐地訪查葉童相關家屬、出生地台南診所等相關資料，13日發現疑似男童生父的陳姓男子（27歲）曾開一輛出租汽車從中接應，專案小組以車追人，發現該車近日曾出現在屏東縣內埔鄉一帶。

婦幼隊14日立即派員連夜南下屏東縣內埔鄉一帶徒步查找該輛出租車，警方四處找尋一整天，今天凌晨6時許，在屏東內埔鄉一處宮廟的借宿客房尋獲葉女與男友陳姓男子及男童，今將3人帶返新北市婦幼隊，男童交由新北市社會局找托育機構安置，葉女今日警詢後，解送士林地檢署歸案。