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雲林六輕大門口「空中飛人」 重機騎士撞車幸輕傷
雲林縣麥寮鄉六輕的大門口，昨天上午上班時間，一輛轎車行經該路口準備左轉，但未注意車況，和一輛對向的重機騎士，因閃避不及，正面撞上，整個人彈飛到車輛的擋風玻璃上，就坐在引擎蓋上，幸兩車的駕駛都只受輕傷，讓在場維護交通的六輕警衛捏把冷汗，直呼太驚險了。
昨天上午7時許，正是六輕上班尖峰時間，六輕大門口車輛來來往往，六輕大門警衛也加強維護交通，不料正當紅綠燈轉換，一輛由43歲鄭姓男子所駕的自小客車，在路口減速準備左轉，沒想到一輛由42歲的廖姓男子，騎一輛重機，在未減速之下直接迎面撞上。
現場所有大門警衛都目睹撞車經過，當時重機騎士在猛烈撞擊，一聲巨響，整個人彈飛撞上自小客擋玻璃後，就坐在引擎蓋上，幾名警衛趕忙過去幫忙，重機騎士還自行從引擎蓋上下來，有人直呼神勇。
台西分局橋頭派出所獲報趕往現場處理，所幸男騎士僅手腳輕微擦挫傷，並無生命危險，自小客車駕駛也輕微傷，兩人均無酒駕，這起車禍可能是在路口未注意左轉燈號所致，警方提醒行經路口需減速慢行，隨時注意車況。
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