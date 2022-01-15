雲林六輕大門口「空中飛人」 重機騎士撞車幸輕傷

雲林縣麥寮鄉六輕的大門口，昨天上午上班時間，一輛轎車行經該路口準備左轉，但未注意車況，和一輛對向的重機騎士，因閃避不及，正面撞上，整個人彈飛到車輛的擋風玻璃上，就坐在引擎蓋上，幸兩車的駕駛都只受輕傷，讓在場維護交通的六輕警衛捏把冷汗，直呼太驚險了。

昨天上午7時許，正是六輕上班尖峰時間，六輕大門口車輛來來往往，六輕大門警衛也加強維護交通，不料正當紅綠燈轉換，一輛由43歲鄭姓男子所駕的自小客車，在路口減速準備左轉，沒想到一輛由42歲的廖姓男子，騎一輛重機，在未減速之下直接迎面撞上。

現場所有大門警衛都目睹撞車經過，當時重機騎士在猛烈撞擊，一聲巨響，整個人彈飛撞上自小客擋玻璃後，就坐在引擎蓋上，幾名警衛趕忙過去幫忙，重機騎士還自行從引擎蓋上下來，有人直呼神勇。