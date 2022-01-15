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影／越籍男科大生騎車自摔不治 事發監視器畫面曝光
龍華科技大學越南籍李姓學生，昨天傍晚騎車自摔送醫不治。今天事故當下監視器畫面曝光，案發時李生騎經事故地點沒有異樣，人車也未與其他車輛發生擦撞。李生身前沒有酒駕，肇事原因仍待警方調查釐清。今天下午檢警進行相驗，釐清李生確切死因。
經查證，越南籍21歲李男，目前就讀龍華科技大學電機工程系大一學生，在台灣有姑丈、姑姑、表哥等親屬。昨天他向同學借了一部山葉R3黃牌重機外出騎乘。未料，昨傍晚5時16分許，他騎經新北市新莊區新北大道四段51號前（新莊往三重方向）卻莫名自摔人車分離。
李生當場拋飛半空，安全帽脫落，旋即頭顱朝地落地重創，沒有呼吸心跳。黃牌機車則往前續衝，直到140公尺後才止停，所幸事發時，未波及其他路過人車。事後警消趕抵，檢視李生頭顱破裂，沒有生命徵象，緊急施以CPR、AED電擊協助送醫急救，但仍因傷重宣告不治。
今天下午，事故發生時監視器畫面曝光，李生騎經並無異樣，自摔前人車也未與其他車輛發生擦撞。由於李男抽血後，血液沒有酒精濃度。稍晚檢警將進行相驗，釐清李生確切死因，至於肇事原因及責任歸屬，則有待警方調查釐清。
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