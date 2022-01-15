嘉義縣119消防節表揚大會 授旗成立民雄專責救護隊

嘉義縣消防局上午在縣府前廣場，舉辦119消防節表揚活動，縣長翁章梁頒贈消防楷模等獎項得主，授旗成立民雄專責救護隊，提升OHCA 存活率，每輛救護車建置「12導程心電圖機」（共24台），「住宅用火災警報器」預計年底安裝率100%。

翁章梁頒獎消防楷模、義消楷模縣長獎、總隊長獎及局長獎等，感謝捐贈消防物資總額達700萬元的善心人士及慈善團體，民雄鄉長何嘉恒、縣議員黃芳蘭、林緗亭、陳文忠、詹琬蓁等參加。

慶祝活動安排豐富表演，7名消防弟兄利用勤餘排演，搭當紅影集「魷魚遊戲」熱潮，呈現防火防災宣導舞蹈，展現消防力與美，安排民歌演唱及極品人妻舞團，展現熱情活力。

雙福分隊顏新訓、太保義消分隊長葉國財分別獲全國消防、義消楷模獎；梅山防火宣導分隊分隊長郭黃素蓮獲消防署全國防火宣導志工菁英獎；民雄救護義消分隊小隊長王春仁獲全國救護志工菁英獎；水上救生協會I B船艇救生訓練主委劉進興獲全國災害防救志工菁英獎。

會場安排特搜救助技能演練、消防護照體驗闖關、防火防災園遊會等，救助演練由消防人員替孩童穿上救護裝，帶領登上雲梯車、拉救援繩索；闖關安排著色、消防常識認知遊戲，讓親子互動快樂學習消防知識。