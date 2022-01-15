影／回家了!F16V殉職飛官陳奕家人招魂 擲筊1次就聖杯

空軍嘉義基地四聯隊機號6650的Ｆ-16Ｖ單座戰機，失事墜海今天第5天，軍方人員中午陪殉職飛官陳奕上尉的家人，到東石水溪靶場觀測所旁堤岸上，隨同法師招魂，家人呼喚「陳奕回家了」，陳奕妹妹擲筊一次就聖杯，法師帶家人呼喊「回家了！」

法師帶領陳奕父母、妹妹、妹妹友人共5人，搭乘軍方車輛抵達水溪靶場，陳奕妹妹抱著陳奕牌位，有人拿招魂幡，登上堤岸望著失事海域，法師搖鈴誦經，家人呼喊「陳奕回家了！」，接著法師拿十元銅板當筊杯，陳奕妹妹擲筊一次就聖杯。

「回家了！」法師說陳奕的生辰及殉職時日、南投人，一次就聖杯，代表陳奕回來了，帶陳奕回家了，禮儀公司人員圍著招魂現場，不讓媒體拍攝，場面哀傷。軍方人員說：「飛行員一身傲骨，有形身軀雖化成塵埃，但無形精神卻永留空軍史！」

昨天搶救黃金72小時結束，28歲上尉飛官陳奕失聯，但晚間傳來不幸消息，檢方鑑定尋獲生理組織與陳奕母親存有血親關係，採檢檢體都是陳奕飛官組織。聯隊接到檢方通知，告訴在基地等消息家人，聯隊說，會依軍人退伍撫卹條例規定辦理撫卹公祭。