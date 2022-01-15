影／回家了!F16V殉職飛官陳奕家人招魂 擲筊1次就聖杯
空軍嘉義基地四聯隊機號6650的Ｆ-16Ｖ單座戰機，失事墜海今天第5天，軍方人員中午陪殉職飛官陳奕上尉的家人，到東石水溪靶場觀測所旁堤岸上，隨同法師招魂，家人呼喚「陳奕回家了」，陳奕妹妹擲筊一次就聖杯，法師帶家人呼喊「回家了！」
法師帶領陳奕父母、妹妹、妹妹友人共5人，搭乘軍方車輛抵達水溪靶場，陳奕妹妹抱著陳奕牌位，有人拿招魂幡，登上堤岸望著失事海域，法師搖鈴誦經，家人呼喊「陳奕回家了！」，接著法師拿十元銅板當筊杯，陳奕妹妹擲筊一次就聖杯。
「回家了！」法師說陳奕的生辰及殉職時日、南投人，一次就聖杯，代表陳奕回來了，帶陳奕回家了，禮儀公司人員圍著招魂現場，不讓媒體拍攝，場面哀傷。軍方人員說：「飛行員一身傲骨，有形身軀雖化成塵埃，但無形精神卻永留空軍史！」
昨天搶救黃金72小時結束，28歲上尉飛官陳奕失聯，但晚間傳來不幸消息，檢方鑑定尋獲生理組織與陳奕母親存有血親關係，採檢檢體都是陳奕飛官組織。聯隊接到檢方通知，告訴在基地等消息家人，聯隊說，會依軍人退伍撫卹條例規定辦理撫卹公祭。
陳奕上尉11日下午在東石水溪靶場，進行俯衝炸射練習時失事墜海，未跳傘，陳奕是剛分發到嘉義基地的新科飛官，F-16總時數62.2小時家住南投縣名間鄉，未婚有女友，空軍官校106年班畢業，目前總時數324.05小時，去年完成F-5戰機訓練後，分發第四聯隊21作戰隊進行換訓。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言