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七旬男子過街買泡麵 折返時遭車撞擊身亡
苗栗縣頭份市中正一路大成高中附近昨晚發生轎車撞及行人的死亡車禍，70歲范姓男子過街到超商買泡麵，不料折返穿越馬路時遭車撞擊，傷重送醫不治，車禍原因及責任待調查確認。
警方調查，新竹縣范姓男子昨晚8點多駕車行經中正一路、大成高中路口附近時，把車停在路肩，過馬路至對面的超商買泡麵，但折返時在內線車道遭48歲林姓男子駕駛的轎車撞擊倒地受傷，消防救護人員趕到，施行CPR後緊急將范姓男子送醫，但仍傷重不治。
警方初步調查，事故雙方都沒喝酒，初步研判意外發生時范姓男子穿越馬路但未走斑馬線，駕車的林姓男子也未注意前方路況，車禍責任待調查釐清。
頭份警分局呼籲，穿越馬路請走行人專用穿越線，駕駛車輛也應注意前方道路狀況，行經路口時請減速慢行，以維道路交通安全。
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