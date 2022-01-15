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彰化孫砍嬤多刀 她左胸中刀送醫 鄰居：阿嬤性情很好

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導

彰化縣和美鎮今天上午傳出一名27歲林姓男子持刀砍76歲阿嬤，造成阿嬤左胸中刀，和美警方獲報後逮捕林姓男子，初步了解是林男精神恍惚，突然持刀朝阿嬤砍去，事發原因仍待調查。

上午警消獲報到場一片凌亂，阿嬤已倒臥在一樓客廳，仍有意識，現場窗戶也被打破，滿是血跡，林男則在騎樓，經查阿嬤的雙眼皮、雙臉頰、左頸、後腦、左胸及左手臂都有撕裂傷，且左耳有耳漏，血壓偏低，在醫護人員緊急輸血後，轉往加護病房治療中，林男身上也有多處擦傷，兩人都送往醫院，

鄰居指出，阿嬤行動不便總拄著拐杖，雖然和鄰居互動不多，但性情感覺很好，也很少聽到他們家有爭吵，今早聽到警車、救護車出入才知道發生大事。

林男的大叔今早也會到家中，他說，林男與他父親和阿嬤住在一起，平常回來探望也未見異常，為何會出現爭執要問他們才知道。

彰化和美一處民宅上午發生孫砍嬤事件，現場窗戶都被打破。記者林敬家／攝影
彰化和美一處民宅上午發生孫砍嬤事件，現場窗戶都被打破。記者林敬家／攝影

阿嬤 醫護人員

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