彰化孫砍嬤多刀 她左胸中刀送醫 鄰居：阿嬤性情很好

彰化縣和美鎮今天上午傳出一名27歲林姓男子持刀砍76歲阿嬤，造成阿嬤左胸中刀，和美警方獲報後逮捕林姓男子，初步了解是林男精神恍惚，突然持刀朝阿嬤砍去，事發原因仍待調查。

上午警消獲報到場一片凌亂，阿嬤已倒臥在一樓客廳，仍有意識，現場窗戶也被打破，滿是血跡，林男則在騎樓，經查阿嬤的雙眼皮、雙臉頰、左頸、後腦、左胸及左手臂都有撕裂傷，且左耳有耳漏，血壓偏低，在醫護人員緊急輸血後，轉往加護病房治療中，林男身上也有多處擦傷，兩人都送往醫院，

鄰居指出，阿嬤行動不便總拄著拐杖，雖然和鄰居互動不多，但性情感覺很好，也很少聽到他們家有爭吵，今早聽到警車、救護車出入才知道發生大事。