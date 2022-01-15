疑遙控引爆！竹科台積電工地被炸傷 外包商稱無結怨欠債

一名37歲陳姓外包商昨晚在新竹科學園區台積電12廠P8廠區新建工地，被不明爆裂物炸傷，幸無傷到要害已經出院。該案引起警方高度關注漏夜偵辦，男子初步表示沒結怨、沒欠債，和妻子感情和睦，警方持續擴大偵辦、調閱監視器，爆裂物也在鑑識中，初步懷疑是遙控式引爆。

保二總隊表示，事發昨天晚上五點多，該名台積電外包商員工騎乘機車時，發現機車前方置物箱有一包不明物體，拿起時突然發生爆炸，爆炸造成右手手指、右胸及右腰受傷，隨後報119救護，傷者意識清楚。

警方強調，男子無外傳如小指當場被炸斷，爆裂物的爆炸威力也不是太強，當時男子跟妻子一起準備返家騎車，就在身旁的妻子並未被波及炸傷，但有出現耳鳴，現場由保二總隊竹科中隊、刑事局偵查第五大隊防爆小組、新竹縣警察局至現場蒐證。

據了解，受傷男子來自嘉義，去年到工地上班，跟妻子都是台積電的外包商。發生爆炸事故的停車場24小時開放，外包商平常都可以自由進入，不過停車場內並無監視器，並沒有拍到事發畫面，當時停車場還有其他三個人聽到爆炸聲響，警方今天持續到周邊路口、大樓調閱相關監視器畫面。

陳姓外包商身體右半邊包括右手右胸、右腰都被炸傷，並無生命危險已經出院。他向警方初步表示，昨天發現機車置物籃有一個不明的黑色塑膠袋，塑膠袋上面被覆蓋抹布，他移開本就放在置物籃內的抹布，將塑膠袋拿近查看時卻突然爆炸。