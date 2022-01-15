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中市警四分警設置機動派出所 虎哩安心過好年

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

農曆春節將近，台中市警四分局大墩派出所為保護民眾財產安全及守護里民平安、歡喜迎新年，於年節前夕設置「機動派出所」，積極走入大街小巷進行治安、交通宣導，透過與民眾近距離接觸，以輕鬆有趣的方式指導正確防竊、防搶知識，亦提供交通安全資訊及反詐騙技巧，期許新的一年，大家能度過一個平安又愉快的春節，員警的貼心關懷，深獲民眾好評。

大墩派出所於轄內文心森林公園、圓滿戶外劇場、捷運站等人潮易聚集之景點設置「機動派出所」，走入街頭執行重點宣導。治安方面，年節期間民眾提領大筆現金機會增加，可向警察機關申請「護鈔」，保障自身財產安全；此外，若有外出遠行返鄉行程，亦可利用「舉家外出住居安全維護」，莫讓宵小有機可乘；交通安全方面，各式聚會尾牙歡聚之餘，加強掃除醉犯勤務，提醒民眾勿心存僥倖酒後駕車，「虎哩平安幸福過好年」。

所長曾一峯呼籲年節期間，為達「治安平穩、交通順暢、民眾安全」的任務目標，會因應春節假期治安、交通需求執行重要節日安全維護、加強交通疏導等工作，亦貼心提醒民眾若遇可疑人、事、物，請立即撥打110報警處理，確保民眾在安全無虞、交通順暢的環境下開心過節。

農曆春節將近，台中市警四分局大墩派出所為保護民眾財產安全及守護里民平安、歡喜迎新年，於年節前夕設置「機動派出所」，讓民眾能度過一個平安又愉快的春節。圖／警方提供
農曆春節將近，台中市警四分局大墩派出所為保護民眾財產安全及守護里民平安、歡喜迎新年，於年節前夕設置「機動派出所」，讓民眾能度過一個平安又愉快的春節。圖／警方提供
農曆春節將近，台中市警四分局大墩派出所為保護民眾財產安全及守護里民平安、歡喜迎新年，於年節前夕設置「機動派出所」，讓民眾能度過一個平安又愉快的春節。圖／警方提供
農曆春節將近，台中市警四分局大墩派出所為保護民眾財產安全及守護里民平安、歡喜迎新年，於年節前夕設置「機動派出所」，讓民眾能度過一個平安又愉快的春節。圖／警方提供

春節 警察 劇場

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