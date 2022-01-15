警積勞英年驟逝 新北局長黃宗仁率16分局長送最後一程

新北市汐止警分局汐止派出所警員劉紘維從警26年，去年9月因身體不適就醫發現罹患肝癌第三期，至高醫治療，12月不幸離世，年僅47歲。汐止分局協助家屬今天上午在基隆市立殯儀館舉行公祭告別式。警察局長黃宗仁不捨同仁積勞成疾致，英年早逝，率16個分局分局長悼念。

劉紘維84年從警察專科學校畢業，投身維護社會治安工作，89年2月調派汐止分局服務迄今20餘年，期間工作表現優異，在同事的眼中，他是滿腔熱血的好警察，私下是爽朗不拘小節，照顧後輩的好學長，更是不吝為民眾解決疑難雜症，深獲地方民眾肯定。

汐止分局員警得知都震驚難過，主動蒐集紘維從警生涯照片，製成影片懷念紘維的點點滴滴。劉紘維為了照顧年邁母親及3名子女，與妻子扛起家庭重擔，在公務之餘仍不忘參與孩子成長過程，忠孝楷模。

汐止分局協助家屬今天上午9時，在基隆市立殯儀館辦理公祭告別式。警察局長黃宗仁悲痛不捨同仁積勞成疾致英年早逝，率副局長溫枝發、陳木樹與16個分局分局長、副分局長到場悼念並慰問家屬。立委沈發惠、賴品妤、議員白珮茹、周雅玲、張錦豪、廖先翔等，及汐止區各協勤民力及警察之友等各界人士，都到場或有代表致意慰問，送他最後一程。