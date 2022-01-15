警察志工人才濟濟 揮毫贈春聯助警春節維安宣導

農曆春節將至，台中市警三分局正義派出所昨天結合人才濟濟的正義志工隊員，舉辦111年加強重要節日安全維護工作宣導活動，由4位書法老師於派出所內揮毫贈送春聯，不但有傳統迎春納福的字句，還能客製化創意春聯，別出心裁的宣導方式不但熱鬧有趣，更讓民眾提早感受年節喜慶氣氛。

正義派出所志工隊人才濟濟，團隊中有好幾位於國小及社區大學任教的書法老師，正義派出所於111年加強重要節日安全維護工作期間，為加強犯罪預防宣導，除設置機動派出所回應民眾需求，強化警察維護治安的決心，更特別邀請志工隊員張澄全、莊春燕、陳淑照與陳貞惠等4位書法老師於派出所內現場揮毫，免費贈送春聯。

傳統迎春納福等新春字句是民眾的最愛，彩繪紅包袋更是瞬間秒殺，老師們也現場接受「點菜」臨場發揮，有圖有文的「虎錢奔進來」、「虎進甘來」、「虎哩旺」等創意春聯更添趣味，求字者絡繹不絕，讓老師們寫到手軟仍供應不求。

另外，目前於第三分局保安民防組服務的警務員陳昭佑，其母親為美術老師，而他似乎也遺傳到媽媽的藝術天份，從小耳濡目染，練就了一身好功夫，本日也一時技癢，跟著志工們一起大展身手，現場大筆揮墨即興表演，栩栩如生的猛虎，也讓民眾頻頻要求再來一「虎」。警方也趁機向民眾宣導婦幼安全、交通安全及犯罪預防等觀念，並提醒民眾年節期間，派出所提供舉家外出住居安全維護的為民服務，讓民眾能夠安心出遊。