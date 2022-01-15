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影／寒風深夜男童不斷啜泣 女警脫下外套暖身助返家

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

寒流來襲冷颼颼，深夜時刻大多數的孩童都已躲進溫暖的被窩，12日深夜11時，熱心民眾發現2名孩童衣著單薄的坐在北區崇德路一段超商外的椅子上，其中男童不斷啜泣，趕緊報警協助，台中市警二分局永興派出所警員吳玲羽、周哲彬立即趕往現場，了解原委後，暖心安慰傷心的男童，協助將兄妹2人及趕來找人的阿嬤一同載返家，讓在家焦急等候的母親頻頻致謝。

女警吳玲羽柔聲安慰男童「你不要哭了！」見他衣著單薄沒穿外套冷得直發抖，趕緊脫下警用制服外套讓男童穿上禦寒，經員警了解，目前就讀國小六年級的潘姓男童，與外婆、媽媽及舅舅同住，疑似太專注玩手機遊戲，舅舅叫他都不回應，加以舅舅近來情緒低落而被責罵，舅侄爆發言語衝突，男童被罵覺得心中委屈，才會半夜從家中跑到附近的超商透氣，妹妹一向是哥哥的小跟班，也就跟著跑出來，阿嬤在家中聽到聲響，擔心發生危險，趕緊跟出來尋找兄妹倆。

經過員警暖心安慰淚眼婆娑的小兄妹，並答應會陪他們一起回家，若有事情可以撥打110告知，在員警的勸導下，男童總算逐漸舒緩情緒，員警協助聯繫正在上班的母親張小姐告知事情始末，並將男童與阿嬤一同載返家，交由母親照顧，母親張小姐十分感謝警方協助，表示會再和弟弟及兒子好好溝通，避免再發生這樣的衝突。

分局長陳家銘表示，家庭是孩子成長的重要環境，家庭成員之間難免會有衝突問題，以友善溝通代替責罵，為孩子建立信任的環境，如遇孩童遭受不法侵害等情形，亦可撥113、110專線向警方求助。

寒流來襲冷颼颼，衣著單薄的男童坐在超商外的椅子上，女警吳玲羽了解原委後，暖心安慰傷心的男童，協助男童返家。圖／警方提供
寒流來襲冷颼颼，衣著單薄的男童坐在超商外的椅子上，女警吳玲羽了解原委後，暖心安慰傷心的男童，協助男童返家。圖／警方提供

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