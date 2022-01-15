鴛鴦盜稱神明代言人全台一路偷香油錢 栽在新營太子宮

台南新營太子宮香油錢14日遭竊，新營分局接到太子宮廟報案，表示廟內的香油錢箱遭破壞，偷走裡面的香油錢，損失金額約達新臺幣5萬5000元。新營分局立即組成專案小組，隨即在下午3點在嘉義市一間汽車旅館內，逮捕康、陳2嫌。

經查家住高雄的康女（23歲）與陳姓男友平日無業，均自稱是神明的乩身。自稱神明代言人，卻偷神明香油錢。康、陳鴛鴦大盜居無定所，全台走透透，涉嫌多起香油錢及機車、超商竊案。

1月13日下午2人搭計程車前往新營區太子宮廟，先破壞香油箱，再竊取裡面的香油錢，得手約新台幣4萬元，兩嫌食髓知味， 13日晚間11時許再度搭計程車前往太子宮，以同樣的手法竊走香油錢約新臺幣1萬5000元。

新營分局14日凌晨5點鐘接獲太子宮廟祝報案，隨即組成專案小組，調閱沿線監視器畫面，在掌握嫌疑人動線後，循線在嘉義市某旅館逮捕康、陳2嫌，當場查獲嫌犯使用贓款購得的2隻新手機及餘款新臺幣600元，以及作案工具，目前仍持續清查2嫌涉及的其他案件。

台南市警察局局長方仰寧重視民生竊盜案件，尤其是跨域性連續犯罪更需要各單位通力合作，讓嫌犯無所遁逃，保障民眾安心、安居。