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參加唱歌趴行竊歌友皮包 遺落戒指反被逮

聯合報 / 記者廖炳棋／台北即時報導

新北市江姓男子（26歲）在網路參加揪團唱歌趴，卻利用大家歡唱機會，趁機行竊網友包包內的財物，行竊過程不慎掉落手上戒指，事後被竊的廖姓男大學生發現皮包被偷，只留下沒看過的戒指，臨機一動在群組內，假意詢問撿到一枚戒指誠尋失主，順利釣到江男出面認領，由台北市刑大警員逮人搜贓。

江嫌和廖姓男大生日前參加網路揪團的唱歌趴，江嫌卻趁大家歡唱時，趁機行竊男大生隨身包包內的皮包，卻因為在包包翻找過程中，手中戒指不慎脫落，大家唱歌結束後，男大生發現皮包失竊，只留下一枚戒指。

男大生聯繫揪團的團主，在群組中詢問是否有人遺失戒指，江嫌沒有發現是陷阱，立即喊「是我的」，男大生向台北市刑大報案後，約出江嫌見面。

雙方見面後，警方出現表明身分，並到江嫌家中搜索，江嫌坦承行竊，皮包內的八千元現金已被他花完。江嫌平時打零工為生，被依竊盜罪嫌，移送地檢署偵辦。由於江嫌過去參加過的唱歌趴，也有人東西不見，警方呼籲被害人出面指認。

江姓男子行竊時遺落戒指，反成為他被逮的契機。記者廖炳棋/翻攝
江姓男子行竊時遺落戒指，反成為他被逮的契機。記者廖炳棋/翻攝
江姓男子行竊時遺落戒指，反成為他被逮的契機。記者廖炳棋/翻攝
江姓男子行竊時遺落戒指，反成為他被逮的契機。記者廖炳棋/翻攝

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