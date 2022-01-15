參加唱歌趴行竊歌友皮包 遺落戒指反被逮

新北市江姓男子（26歲）在網路參加揪團唱歌趴，卻利用大家歡唱機會，趁機行竊網友包包內的財物，行竊過程不慎掉落手上戒指，事後被竊的廖姓男大學生發現皮包被偷，只留下沒看過的戒指，臨機一動在群組內，假意詢問撿到一枚戒指誠尋失主，順利釣到江男出面認領，由台北市刑大警員逮人搜贓。

江嫌和廖姓男大生日前參加網路揪團的唱歌趴，江嫌卻趁大家歡唱時，趁機行竊男大生隨身包包內的皮包，卻因為在包包翻找過程中，手中戒指不慎脫落，大家唱歌結束後，男大生發現皮包失竊，只留下一枚戒指。

男大生聯繫揪團的團主，在群組中詢問是否有人遺失戒指，江嫌沒有發現是陷阱，立即喊「是我的」，男大生向台北市刑大報案後，約出江嫌見面。