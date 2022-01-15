聽新聞
test
0:00 / 0:00
參加唱歌趴行竊歌友皮包 遺落戒指反被逮
新北市江姓男子（26歲）在網路參加揪團唱歌趴，卻利用大家歡唱機會，趁機行竊網友包包內的財物，行竊過程不慎掉落手上戒指，事後被竊的廖姓男大學生發現皮包被偷，只留下沒看過的戒指，臨機一動在群組內，假意詢問撿到一枚戒指誠尋失主，順利釣到江男出面認領，由台北市刑大警員逮人搜贓。
江嫌和廖姓男大生日前參加網路揪團的唱歌趴，江嫌卻趁大家歡唱時，趁機行竊男大生隨身包包內的皮包，卻因為在包包翻找過程中，手中戒指不慎脫落，大家唱歌結束後，男大生發現皮包失竊，只留下一枚戒指。
男大生聯繫揪團的團主，在群組中詢問是否有人遺失戒指，江嫌沒有發現是陷阱，立即喊「是我的」，男大生向台北市刑大報案後，約出江嫌見面。
雙方見面後，警方出現表明身分，並到江嫌家中搜索，江嫌坦承行竊，皮包內的八千元現金已被他花完。江嫌平時打零工為生，被依竊盜罪嫌，移送地檢署偵辦。由於江嫌過去參加過的唱歌趴，也有人東西不見，警方呼籲被害人出面指認。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言