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中市警局長上電台 宣導加強重要節日安全維護工作

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

中市警局長蔡蒼柏昨天上電台直播節目宣導「111年加強重要節日安全維護工作」，針對新冠肺炎持續升溫，提醒聽眾要進入警察單位洽公時，務必配合戴口罩、量體溫、酒精乾洗手等防疫措施，強調警方持續執行防範自主健康管理之民眾進入大型集會活動。

局長蔡蒼柏節目中暢談「111年加強重要節日安全維護工作」，時間自1月24日22時起至2月7日24時止，為期15日，以「治安平穩、交通順暢及民眾安心」為工作主軸，建構「平安、幸福、快樂」的社會氛圍。

蔡蒼柏特別呼籲，時值寒假期間青年學子切勿有無照駕駛、騎乘機車未戴安全帽、闖紅燈等違規，提醒家長關心子女假期外出的交通安全。另外也指出春節期間難免餐會飲酒，提醒駕駛朋友如要飲酒勿開車赴宴，可選擇「代客駕駛」、「指定駕駛」等防範措施。強調警方規劃「掃除『醉犯』專案」，對於「酒駕零容忍」持續強力取締酒駕違規。

節目最後蔡蒼柏呼籲春節前後交易熱絡，現金充裕，民眾如有提領鉅款需警方協助護鈔，可以直接向各地方派出所申請。另金融機構易為不法之徒覬覦，發生詐騙、搶奪或扒竊等犯罪，民眾如發現可疑人車，應立即報警處理。

蔡蒼柏表示，為讓民眾能在安全無虞、交通順暢的環境下歡渡春節假期，警察局全體同仁必將士用命、堅守崗位、克盡職責，共同維護市民安全，讓民眾安心過好年。

中市警局長蔡蒼柏上電台直播節目宣導「111年加強重要節日安全維護工作」，時間自1月24日22時起至2月7日24時止，為期15日，以「治安平穩、交通順暢及民眾安心」為工作主軸，建構「平安、幸福、快樂」的社會氛圍。圖／警方提供
中市警局長蔡蒼柏上電台直播節目宣導「111年加強重要節日安全維護工作」，時間自1月24日22時起至2月7日24時止，為期15日，以「治安平穩、交通順暢及民眾安心」為工作主軸，建構「平安、幸福、快樂」的社會氛圍。圖／警方提供
中市警局長蔡蒼柏上電台直播節目宣導「111年加強重要節日安全維護工作」，時間自1月24日22時起至2月7日24時止，為期15日，以「治安平穩、交通順暢及民眾安心」為工作主軸，建構「平安、幸福、快樂」的社會氛圍。圖／警方提供
中市警局長蔡蒼柏上電台直播節目宣導「111年加強重要節日安全維護工作」，時間自1月24日22時起至2月7日24時止，為期15日，以「治安平穩、交通順暢及民眾安心」為工作主軸，建構「平安、幸福、快樂」的社會氛圍。圖／警方提供

春節 警察

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