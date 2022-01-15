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影／碧潭隧道工程傳工安意外 女施工員夾排風管身亡

聯合報 / 記者王長鼎／新北即時報導

國道三號北上碧潭隧道今晨進行排風機維修工程傳工安意外，許姓女施工人員在操作升降機升降台時，不慎夾在排風管與升降機之間，消防人員救出時已無生命跡象，送醫搶救仍宣告不治，詳細工安事故發生原因有待國道警察進一步調查釐清。

新北消防局今天凌晨1時36分獲報，新店區國道三號北上碧潭隧道內發生工安意外，有工人受困，消防人員趕抵現場，發現許姓（27歲）女工程施工人員夾在升降機升降台跟隧道內風管之間，消防人員於2時13分救出時已無生命跡象，送往新店慈濟醫院搶救至凌晨3時4分仍宣告不治。

國道九隊勤務指揮中心於今天凌晨1時許接獲新北消防局通報，國三北向28.8公里碧潭隧道中、外側工程施工，發生工安事件，派遣線上巡邏車前往查看及向北區交控中心查詢是否有廠商施工時發生工安事故。

交控中心回報現場施工人員因維修排風機時發生意外，有施工人員操作升降機時意外卡在排風機內，配合新北消防人員搶救作業，國道巡邏員警協助將主線車道全線封閉。

國道警方表示，施工人員許女經送醫搶救仍宣告不治，詳細工安事故發生原因有待進一步調查釐清。

國道三號北上碧潭隧道今晨進行排風機維修工程傳工安意外，許姓女施工人員在操作升降機升降台時，不慎夾在排風管，消防人員救出時已無生命跡象，送醫搶救仍宣告不治。記者王長鼎／翻攝
國道三號北上碧潭隧道今晨進行排風機維修工程傳工安意外，許姓女施工人員在操作升降機升降台時，不慎夾在排風管，消防人員救出時已無生命跡象，送醫搶救仍宣告不治。記者王長鼎／翻攝
國道三號北上碧潭隧道今晨進行排風機維修工程傳工安意外，許姓女施工人員在操作升降機升降台時，不慎夾在排風管，消防人員救出時已無生命跡象，送醫搶救仍宣告不治。記者王長鼎／翻攝
國道三號北上碧潭隧道今晨進行排風機維修工程傳工安意外，許姓女施工人員在操作升降機升降台時，不慎夾在排風管，消防人員救出時已無生命跡象，送醫搶救仍宣告不治。記者王長鼎／翻攝

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