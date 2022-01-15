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影／基隆民宅火警有人受困 兒急拖出八旬父逃過一劫
基隆市成功二路一間民宅今天上午6點半發生火警，一名八旬老翁受困，大批消防人車趕至灌救，消防人員到達後火勢從窗戶竄出，幸好兒子及時救出父親，這名老先生心有餘悸說，他跑不出來，幸好兒子把他拖出來才沒有事。
警方調查，起火房屋是80多歲的老先生與兒子同住，火警發生時，老先生行動不便，兒子第一時間將他救出，老先生曾經擔任義消中隊長，無大礙，沒有送醫，火勢在半小時內控制，附近鄰居也都疏散，一名婦人抱著小孩跑到屋外，還用毛毯禦寒。
逃出的老翁說，當時屋內起火，煙很大，他也不知怎麼發生的，他看到是隔壁房間冒火，但他跑不出來，幸好兒子緊急把他「拖出來」才沒有事。老翁還表示，他本身擔任義消多年，現在還是。
議員宋瑋莉表示，目前原因還不知道，整個民房都燒起來，逃出的老先生坐在屋內吹冷風，希望市府社會處或是區公所盡快協助。
仁愛消防分隊長高政晃指出，接獲報案有人受困屋內，到場時火舌已冒出，立即布水線灌救，屋主自行逃出，屋內堆積很多雜物，延燒迅速，起火原因還要調查。
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