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物價聯合稽查小組溯源 鎖定5家上游盤商

中央社 / 台北14日電

法務部表示，跨部會物價聯合稽查小組為釐清供應鏈價格漲幅相關疑點，再度出擊向上溯源，今天針對5家上游盤商進行現場稽查，遏止哄抬物價、囤積物資等不法。

法務部發布新聞稿表示，稽查行動於今天上午10時同步展開，重點在於釐清上、中、下游供應鏈有無不合理漲價，由業者說明查核期間內生產成本與銷貨價格變動情形及漲價原因、漲幅，並提供佐證資料；稽查小組將嚴查速辦，阻斷不合理的哄抬、漲價情事。

新聞稿指出，本次稽查的業者，地點分布在台北市、台中市、台南市、屏東縣，仍由法務部偕同經濟部、財政部、公平交易委員會、行政院農業委員會、行政院消費者保護處等部會單位所組成的跨部會聯合稽查小組，北中南共同執行聯合稽查行動。

法務部表示，近來民生物價趨於穩定，是全民及業者配合政府施政的成果，稽查小組對於物價的稽查將持續進行，以確保成果，也籲請大家繼續配合政府穩定物價的政策，共同安居無虞護家園。

法務部 漲價 行政院

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