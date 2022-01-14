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假詢問法院傳票探路 男由偷變搶、強盜綁人盜領11萬
江男去年底闖入新北市一處出租民宅行竊遭屋主當場撞見，竟持刀脅迫並捆綁，得手多張金融卡並盜領11萬元，三重警方循線隔天在桃園逮捕到案，新北地檢署今依加重強盜罪嫌起訴。
起訴指出，慣竊江姓男子（55歲）去年12月中，到新北市三重區正義北路一處出租民宅一樓，佯裝是前任房客，向現任房客周男以「我是之前住在這的房客，我有法院傳票寄到這邊，不知道你有沒有收到？」為藉口，乘機探視屋內房客生活作息。
去年12月21日凌晨1時許，江男再度前往連按數聲門鈴未見有人應門，凌晨3時許，從屋後破壞一樓氣窗偷偷潛入行竊，卻碰到周姓房客聞聲起床察看。
周男突見有外人闖入，大聲一喊「你是誰？要幹嘛？」江隨手抓起廚房內西瓜刀脅迫，用膠帶綑綁周男雙手及封口，毛巾遮眼並用皮帶綁腳，還以電線綑綁身體。
江搜刮得手手機一支和現金2300元，還持刀恐嚇逼周交出其及妻子的銀行金融卡共7張並逼問密碼，隨即轉往台北市松山區復興北路的銀行，分6次共提領11萬元，再搭乘計程車逃逸。
周男自行掙脫綑綁後於當天下午3時報案，三重警方調閱監視器循線追查，22日下午2時許，在桃園市龍潭區中正路逮捕江到案，起獲剩餘4萬元贓款，和遭搶的金融卡、手機一支、悠遊卡4張、全聯福利卡1張等贓物。
新北地檢署以江侵入住宅並持械搜刮財物，今以加重強盜罪嫌起訴。
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