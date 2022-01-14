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趣味消防宣導！23日在麻豆總爺挑戰15米步道獎金1萬元

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導

台南市消防局第二大隊與消防之友會第二辦事處，共同舉辦2022年「福虎迎春、防災保身」擴大宣導-趣味大挑戰，祭出過關拿禮券、摸彩抽獎等好康，23日在麻豆總爺藝文中心安排挑戰消防安全健康步道，最高獎金1萬元禮券，報名人數已滿，現場還有闖關及體驗活動名額，有興趣民眾把握機會當日前往報名，參加者皆有摸彩券，液晶電視、平板電腦等豐富獎品等你來抽。

第二大隊大隊長丁春能指出，藉由本次活動學習消防知識建立民眾防火、防災意識，進而達到減災之目的。活動主軸是消防安全健康步道趣味競賽活動，今年為增加挑戰性，加長步道由10米提升為15米，第一名獎金也提高由5000元提高到10000元禮券，規定時間內通過即可拿走一百元園遊券，可在活動現場消費，挑戰過程中民眾藉由口述宣導標語之意涵，以達潛移默化之效。

10項標語為1.冬天泡澡暖呼呼，室內通風保平安 2.多項電器共插座，易生短路成災禍 3.起火油鍋馬上蓋，全家大小無災害 4.避難路線要明瞭，臨危之際不慌亂 5.寶貝放炮要盯牢，以免受罰傷荷包 6.裝設住宅警報器，守護居家最安全 7.瓦斯漏氣勿驚慌，千萬不可動開關 8.地震來時不慌張，生命安全有保障 9.颱風來時不輕忽，防災避難不馬虎 10.山林田野燃燒易，消防滅火很不易等10項標語。在規定時間走完健康步道全程，藉此趣味防災活動激發民眾參與熱情，提升防災意識。

當天趣味活動還有防災擲骰套圈圈及防災宣導推推樂，結合防災宣導準投王、防災宣導保齡球、防災宣導彈珠台等饒富趣味闖關活動，提升民眾參與熱情。台南市消防之友會第二辦事處長胡正德表示，消防之友會成立宗旨即在協助推行消防安全之宣導，提升民眾生命財產安全，活動寓教於樂，歡迎民眾踴躍參加，活動當日亦請得名健美先生小姐為防災宣導大使，與活動現場大小朋友共同為防災安全盡一份心力。

台南市消防局第二大隊與消防之友會第二辦事處共同舉辦2022年「福虎迎春、防災保身」擴大宣導-趣味大挑戰，23日在麻豆總爺藝文中心邀請民眾過關拿禮券、摸彩抽獎等好康。圖／第二大隊提供
台南市消防局第二大隊與消防之友會第二辦事處共同舉辦2022年「福虎迎春、防災保身」擴大宣導-趣味大挑戰，23日在麻豆總爺藝文中心邀請民眾過關拿禮券、摸彩抽獎等好康。圖／第二大隊提供

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