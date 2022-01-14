台南市警局副局長王鳳輝7人將榮退 服務年資最長45年半

台南市警察局副局長王鳳輝、劉祥浤、警政監林中村、分局長蔡進閱、科長張夢麟、主任薛順太及專員顏光臨等人將在1月16日退休，為表彰退休人員多年來對治安及交通工作的付出與貢獻，警察局在今天上午舉辦榮退歡送茶會。

局長方仰寧表示，副局長王鳳輝服務警界41年，同時是人事及交通專才，在警政署人事室及交通組服務期間，多次研訂警察人員管理條例、重要警職遴補作業原則及道路交通管理處罰條例等修法工作，功不可沒。

副局長劉祥浤服務警界長達45年6月，曾經三度於澎湖服務，曾擔任澎湖縣警察局人事室助理員、望安分局長、更擔任澎湖縣政府警察局局長，對台南及澎湖治安及交通的付出與努力，深獲民眾肯定及同仁愛戴。

警政監林中村長期於中部地區服務，發揮溝通長才、全力以赴推動各項警政工作，將業務順利圓滿完成。

分局長蔡進閱為人風趣，深獲部屬愛戴，在台南歷任玉井、麻豆、第四、佳里分局分局長。科長張夢麟近期鉅細靡遺辦理防疫工作，更完成建置電子化巡簽系統，對台南市警政工作，具有極大貢獻。

主任薛順太隨時提供法制專業意見，讓外勤獲益良多。專員顏光臨長年於臺南服務，服務熱心、工作積極，過去擔任副分局長時，推動地方警政工作，深獲各界肯定。