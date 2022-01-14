亂丟「帶路鴨」 新北殯葬業首遭罰3萬

本月初新北市板橋殯儀館發現，有殯葬業者將俗稱「帶路鴨」的祭祀雞鴨做完法事後，隨意扔至館內牆角，新北市動保處調閱殯葬儀式管理活禽動物登記表，檢視監視器畫面找出劉姓業者，棄養事證確鑿依違反動保法開罰3萬元，成為新北市棄置帶路鴨遭罰首例。

今年1月3日板橋殯儀館員工發現，館內牆角有紙箱放置1隻白鴨及1隻白雞，雞冠明顯被切割，箱子內有大片血漬，為做完法事被棄置奄奄一息雞鴨，殯葬處調閱監視器畫面確認為禮儀公司僱請工人所為，移送動保處依據動保法棄養案辦理，雞鴨動保處帶回收容，其中鴨子流血過多已死亡給予火化，活雞則委由農場收容，動保處並循線查獲棄置活體雞鴨的殯葬業者，開出首張棄置「帶路鴨」3萬元罰單。

台灣民間習俗，家裡如果在1年當中有2個親人過世，就會辦理「祭三喪」儀式，法事進行中需取白色雞鴨進行「開光」和「制煞」，辦完法會後也會放生雞鴨，代表煞氣跟著離開了。

前年曾因殯葬業者隨意棄置「帶路鴨」於人車來往道路上，板橋殯儀館附近因此出現驚慌失措雞鴨四處亂竄，造成騎士為閃避釀成車禍，險象環生。新北市動保處因此要求業者填寫活禽動物登記表，掌握活體家禽動物流向。