影／她陷入網路男模迷魂陣 警解說後驚醒夢中人

台中市警四分局南屯派出所警員鄭依婷、黃姚敦賓前晚執行超商巡簽勤務，見一名女子不斷在超商門口徘徊，員警見狀趨前了解。陳姓女子(25歲)聲稱透過交友軟體，認識1名帥氣男模，雙方相談甚歡，男子不斷邀約見面，陳女一時迷惘小鹿亂撞，正準備赴約時，隨即接到自稱男模公關公司經理來電，要求陳女購買點數認證身分，陳女為表誠意，聽從指示至南屯區文心南五路超商領錢買點數。

員警聞訊至此，苦笑頻搖頭，直說這就是詐騙交友的套路，陳女聽到員警敘述過往案例跟自己如初一轍，還驚覺問到：你怎麼會知道？經警耐心解說，詐騙集團都會利用帥氣美麗的大頭貼，展開柔情攻勢，在取得被害人信任後，進而要求匯款或購買點數，若被害人不從就威脅利誘。所幸這次陳女於提領新台幣1000元現金後，遇到熱心員警主動上前關心，免於遭受詐騙人財兩失，陳女感激不已頻頻向員警致謝。