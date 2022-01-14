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影／她陷入網路男模迷魂陣 警解說後驚醒夢中人

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

台中市警四分局南屯派出所警員鄭依婷、黃姚敦賓前晚執行超商巡簽勤務，見一名女子不斷在超商門口徘徊，員警見狀趨前了解。陳姓女子(25歲)聲稱透過交友軟體，認識1名帥氣男模，雙方相談甚歡，男子不斷邀約見面，陳女一時迷惘小鹿亂撞，正準備赴約時，隨即接到自稱男模公關公司經理來電，要求陳女購買點數認證身分，陳女為表誠意，聽從指示至南屯區文心南五路超商領錢買點數。

員警聞訊至此，苦笑頻搖頭，直說這就是詐騙交友的套路，陳女聽到員警敘述過往案例跟自己如初一轍，還驚覺問到：你怎麼會知道？經警耐心解說，詐騙集團都會利用帥氣美麗的大頭貼，展開柔情攻勢，在取得被害人信任後，進而要求匯款或購買點數，若被害人不從就威脅利誘。所幸這次陳女於提領新台幣1000元現金後，遇到熱心員警主動上前關心，免於遭受詐騙人財兩失，陳女感激不已頻頻向員警致謝。

南屯派出所長江松泳提醒詐騙集團常利用交友軟體與民眾聊天建立感情後，再以各種話術要求被害人匯款或購買遊戲點數，造成民眾財產損失。民眾若有任何疑問，可尋求警察協助或撥打165反詐騙專線求證，避免上當受騙。

25歲陳女透過交友軟體，認識1名帥氣男模，雙方相談甚歡，後來隨即接到自稱男模公關公司經理來電，要求陳女購買點數認證身分，經警解說後，陳女始免於破財。圖／警方提供
25歲陳女透過交友軟體，認識1名帥氣男模，雙方相談甚歡，後來隨即接到自稱男模公關公司經理來電，要求陳女購買點數認證身分，經警解說後，陳女始免於破財。圖／警方提供

詐騙集團 超商 交友軟體

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