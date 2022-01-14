影／萬里台二線失控撞分隔島 後車驚呼：引擎都噴出來

新北市萬里區台二線46.5K處12日凌晨發生一起車禍，羅姓男子開車由金山往萬里方向行駛，疑因轉彎時失控高速自撞安全島，車頭全毀，幸好並無大礙也沒有酒駕，但撞車驚險過程被後車行車記錄器拍下，忍不住驚驚呼「引擎都噴出來」。

金山警分局調查，這起事故發生在12日零時20分，羅姓男子（26歲）駕駛自小客車由金山往萬里方向行駛，行經46.5K處，疑左轉彎道操作不當自撞安全島，高速撞擊後飛到在外側車道，因撞擊力道大，車頭引擎全毀，車上僅1人沒有受傷，酒測值為零。