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影／萬里台二線失控撞分隔島 後車驚呼：引擎都噴出來
新北市萬里區台二線46.5K處12日凌晨發生一起車禍，羅姓男子開車由金山往萬里方向行駛，疑因轉彎時失控高速自撞安全島，車頭全毀，幸好並無大礙也沒有酒駕，但撞車驚險過程被後車行車記錄器拍下，忍不住驚驚呼「引擎都噴出來」。
金山警分局調查，這起事故發生在12日零時20分，羅姓男子（26歲）駕駛自小客車由金山往萬里方向行駛，行經46.5K處，疑左轉彎道操作不當自撞安全島，高速撞擊後飛到在外側車道，因撞擊力道大，車頭引擎全毀，車上僅1人沒有受傷，酒測值為零。
金山警分局說，肇事車輛占據台2線金山往萬里方向2線車道，分局實施管制，在1點8分事故車輛移置，路面油漬及散落物清處後結束交通管制。撞車驚險過程被後車行車記錄器拍下，後方駕駛目擊闖禍發生，看到羅男的車後撞擊過程，忍不住驚驚呼「引擎都噴出來」。
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