快訊

新北增1確診！侯友宜：住新北、在台北工作 擴大篩檢

教部擬增常態補助 私立科大宣布凍漲明年學雜費

影／不堪友急催15萬借款 竊賊闖空門留鞋印成佐證

聯合報 / 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市新莊區一名47歲許姓男子，不堪友人頻頻催討15萬借款，日前萌生歹念，偷偷潛入住戶下手行竊。許男沒料到，他偷東西過程全都錄，偷完離去還留下鞋印成為佐證。案經轄區追緝，周二晚上於三重許男住處逮人，連同贓證物一併帶回偵辦，警詢後依竊盜罪嫌送辦。

經查，47歲許姓男子有多項前科，平日以打零工維生，因收入不穩捉襟見肘，陸續向友人借款累積15萬元，因年關將至，許男頻遭友人催討借款，內心備感焦慮。

日前他步經新北市新莊區文德公園，又接到友人來電催債，他一方面應付著與友溝通，一方面又思索著該如何還債？此時他餘光瞄到，公園旁一戶民宅搭著鷹架正在施工，遂生歹念。

他環顧四周確認無人注意，隨即攀爬鷹架尋找下手目標，見一旁舊公寓2樓防火逃生窗沒關，便偷偷爬進潛入屋內，旋即於屋內翻箱倒櫃，竊走日幣97萬元、美金200元、護照、紀念項鍊等財物，匆匆逃離現場。

許男不知其行竊過程，都被屋內監視器所拍下成為鐵證，事後屋主返家，驚見廚房地面有賊人鞋印，主臥室內外翻箱倒櫃一團凌亂，嚇的趕緊報警處理。轄區警受理追緝，周二晚上循線在許男三重住處逮人，當場查扣被害人護照、疫苗卡、悠遊卡、10多枚外幣，以及3組安非他命吸食器、新台幣1萬元現金等贓證物，一併帶回偵辦。

偵詢時，許男坦承是臨時起意偷竊，至於所竊得97萬元日幣、200元美金，則辯稱通通拿去還給友人，警詢後依竊盜罪嫌送辦。

警方查扣贓證物。記者曾伯愷／翻攝
警方查扣贓證物。記者曾伯愷／翻攝
監視器拍下許男行竊後離開時，手上已拿著一包疑似贓物。記者曾伯愷／翻攝
監視器拍下許男行竊後離開時，手上已拿著一包疑似贓物。記者曾伯愷／翻攝
監視器拍下許男行竊後離開時，手上已拿著一包疑似贓物。記者曾伯愷／翻攝
監視器拍下許男行竊後離開時，手上已拿著一包疑似贓物。記者曾伯愷／翻攝
警詢後許男依竊盜罪嫌送辦。記者曾伯愷／翻攝
警詢後許男依竊盜罪嫌送辦。記者曾伯愷／翻攝
案發地點。記者曾伯愷／翻攝
案發地點。記者曾伯愷／翻攝
警方查扣贓證物。記者曾伯愷／翻攝
警方查扣贓證物。記者曾伯愷／翻攝

護照 竊盜

延伸閱讀

影／猛開車門嚇壞前座女子 偷不成直接搶

小氣竊賊偷法官宿舍 警搜索住處只見送妻子平價飾品

芭樂接連遭竊！屏警建議農民裝監視器 竊賊行為全都錄

11樓鷹架配件掉落砸傷60歲婦人 北市緊急要求廠商停工

相關新聞

影／老姊妹花白沙屯站疑跳火車 八旬老婦驚魂被拖行

84歲黃姓老婦和68歲妹妹上午搭511車次莒光號，車到白沙屯站後，其中年紀較大者遭車門夾住並拖行十多公尺；根據站務人員的...

萌柴「拒捕」卻受困分隔島 警民合力以罐罐戰術救出

桃園市街頭今天下午出現一隻走失柴犬，在車水馬龍的路口逛大街被民眾發現，報警處理，沒想到牠竟「拒捕」又差點咬到員警，接著躲...

影／不堪友急催15萬借款 竊賊闖空門留鞋印成佐證

新北市新莊區一名47歲許姓男子，不堪友人頻頻催討15萬借款，日前萌生歹念，偷偷潛入住戶下手行竊。許男沒料到，他偷東西過程...

影／中市凌晨發生3車追撞 6人受傷

台中市西屯區台灣大道與文心路口，今天凌晨發生車禍，陳男駕駛箱型車與前方洪男駕駛的紅色轎車碰撞，後方張男駕駛的黑色BMW轎...

增行人空間基隆忠一路停車格取消 違停嚴重警加強開單

基隆市政府交通處為提供行人有安全、友善的行走空間，已取消仁愛區忠一路孝二路、孝三路段原劃設的機車停車格，因臨近基隆火車站...

影／驚險畫面曝光！男子開車過彎 自撞安全島噴飛

新北市萬里區台2線46.5K處12日發生一起車禍，一名26歲男子駕駛黑色轎車在路上疾馳，過彎時疑似因為操作不當，當場自撞...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。