影／不堪友急催15萬借款 竊賊闖空門留鞋印成佐證
新北市新莊區一名47歲許姓男子，不堪友人頻頻催討15萬借款，日前萌生歹念，偷偷潛入住戶下手行竊。許男沒料到，他偷東西過程全都錄，偷完離去還留下鞋印成為佐證。案經轄區追緝，周二晚上於三重許男住處逮人，連同贓證物一併帶回偵辦，警詢後依竊盜罪嫌送辦。
經查，47歲許姓男子有多項前科，平日以打零工維生，因收入不穩捉襟見肘，陸續向友人借款累積15萬元，因年關將至，許男頻遭友人催討借款，內心備感焦慮。
日前他步經新北市新莊區文德公園，又接到友人來電催債，他一方面應付著與友溝通，一方面又思索著該如何還債？此時他餘光瞄到，公園旁一戶民宅搭著鷹架正在施工，遂生歹念。
他環顧四周確認無人注意，隨即攀爬鷹架尋找下手目標，見一旁舊公寓2樓防火逃生窗沒關，便偷偷爬進潛入屋內，旋即於屋內翻箱倒櫃，竊走日幣97萬元、美金200元、護照、紀念項鍊等財物，匆匆逃離現場。
許男不知其行竊過程，都被屋內監視器所拍下成為鐵證，事後屋主返家，驚見廚房地面有賊人鞋印，主臥室內外翻箱倒櫃一團凌亂，嚇的趕緊報警處理。轄區警受理追緝，周二晚上循線在許男三重住處逮人，當場查扣被害人護照、疫苗卡、悠遊卡、10多枚外幣，以及3組安非他命吸食器、新台幣1萬元現金等贓證物，一併帶回偵辦。
偵詢時，許男坦承是臨時起意偷竊，至於所竊得97萬元日幣、200元美金，則辯稱通通拿去還給友人，警詢後依竊盜罪嫌送辦。
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