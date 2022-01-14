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影／中市凌晨發生3車追撞 6人受傷

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

台中市西屯區台灣大道與文心路口，今天凌晨發生車禍，陳男駕駛箱型車與前方洪男駕駛的紅色轎車碰撞，後方張男駕駛的黑色BMW轎車碰撞洪男的紅色車，造成駕駛及乘客6人受傷，送醫救治。台中市警六分局查出箱型車違反標線管制(快車道右轉)、紅色車車未注意車前狀況。BMW車張姓駕駛酒後駕車，依公共危險罪嫌移送法辦

台中市警六分局查出，今天凌晨2時35分，中市台灣大道與文心路口發生交事故，陳男（31歲）駕駛箱型車沿台灣大道由何厝街往惠中路方向行駛外側快車道右轉；洪男（33歲）駕駛紅色自小客車同向行駛內側慢車道直行，張男（36歲）駕駛黑色BMW3沿文心路由大墩二十街往四川路方向行駛內側車道直行，箱型車右側與紅色車前方碰撞，BMW再和紅色車後方碰撞。

車禍造成箱型車右側車身擦損。紅色車的車體擦損，BMW車頭擦損。箱型車駕駛陳男、車內乘客邱女（26歲）、乘客楊男（26歲）、乘客陳男（34歲）受傷，送林新醫院治療。紅色車駕駛洪男輕傷未受醫。BMW乘客陳男（33歲）、多處受傷送往林新醫院。所有當事人均無生命危險。

警方研判，箱型車違反標線管制(快車道右轉)、紅色車未注意車前狀況，BMW酒後駕車。

箱型車及紅色車駕駛經酒測均無飲酒情事；BMW車駕駛張男經抽血換算酒測值超標，依公共危險罪嫌移送台中地檢署偵辦。

台中市西屯區台灣大道與文心路口，今天凌晨發生3車追撞，造成駕駛及乘客6人受傷，送醫救治。警方查出箱型車違反標線管制(快車道右轉)、紅色車車未注意車前狀況。BMW車張姓駕駛酒後駕車，圖／民眾提供
台中市西屯區台灣大道與文心路口，今天凌晨發生3車追撞，造成駕駛及乘客6人受傷，送醫救治。警方查出箱型車違反標線管制(快車道右轉)、紅色車車未注意車前狀況。BMW車張姓駕駛酒後駕車，圖／民眾提供
台中市西屯區台灣大道與文心路口，今天凌晨發生3車追撞，造成駕駛及乘客6人受傷，送醫救治。警方查出箱型車違反標線管制(快車道右轉)、紅色車車未注意車前狀況。BMW車張姓駕駛酒後駕車，圖／民眾提供
台中市西屯區台灣大道與文心路口，今天凌晨發生3車追撞，造成駕駛及乘客6人受傷，送醫救治。警方查出箱型車違反標線管制(快車道右轉)、紅色車車未注意車前狀況。BMW車張姓駕駛酒後駕車，圖／民眾提供
台中市西屯區台灣大道與文心路口，今天凌晨發生3車追撞，造成駕駛及乘客6人受傷，送醫救治。警方查出箱型車違反標線管制(快車道右轉)、紅色車車未注意車前狀況。BMW車張姓駕駛酒後駕車，圖／民眾提供
台中市西屯區台灣大道與文心路口，今天凌晨發生3車追撞，造成駕駛及乘客6人受傷，送醫救治。警方查出箱型車違反標線管制(快車道右轉)、紅色車車未注意車前狀況。BMW車張姓駕駛酒後駕車，圖／民眾提供

BMW 車道 台中市

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