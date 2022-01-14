增行人空間基隆忠一路停車格取消 違停嚴重警加強開單

基隆市政府交通處為提供行人有安全、友善的行走空間，已取消仁愛區忠一路孝二路、孝三路段原劃設的機車停車格，因臨近基隆火車站，不少民眾貪求方便及省錢違停仍嚴重，警方嚴加開單，警方提醒不想荷包失血，別再亂停。

配合國門廣場工程，打造基隆的門面，基隆市政府分階段改善周邊人行環境，忠一路城隍廟前人行人行空間改善工程，包含整併候車亭及汰換人行道鋪面等，去年底完工啟用，具穿透性的全新候車亭加上平整的人行道與開闊的行走空間，同時還有無障礙設施，候車乘客反應都很好。

市府交通處長蘇先知表示，忠一路人行道空間已大幅改善，加上公車候車亭改建，通行民眾增加，沒有把原有機車停車格劃回去，增加人行友善使用空間出來，請通勤民眾可以把機車停到附近台鐵南北站的合法收費停車場，都還有停放空間，避免受罰。

基隆市警第一分局指出，因該路段臨近基隆火車站南站，平、假日皆有許多民眾前往搭乘火車，部分民眾為貪求方便，仍將機車停放於人行道上，警方每天都加強巡邏，如有違規即開單告發，均違反依道路交通管理處罰條例第56條舉發，處以600以上1200元以下罰鍰，呼籲機車族切勿貪圖一時之便而違停受罰。