中市警防搶演練太逼真 民眾嚇到竟報警

「不要動！趴下！把錢拿出來！」年關將近，台中市警三分局正義派出所昨天下午配合轄內金融機構進行防搶演練，持槍的警匪對峙場面超逼真，不但讓行員心跳加速，驚呼像真的一樣，更讓路過民眾嚇到報警，得知是防搶演練後才鬆了口氣，直說「真的好逼真！」

農曆新年轉眼將至，許多民眾採辦年貨準備過年，資金需求大增，出入金融機構、銀樓等資金匯集場所將更頻繁，為加強金融機構緊急應變及自我防衛的能力，三分局正義派出所昨天下午與轄內合作金庫舉辦「金融機構防搶演練」，藉由實境演練讓行員們熟練緊急狀況處置及應變作為，同時訓練巡邏員警反應與攔截圍捕的速度。

當歹徒持槍衝入銀行大喊「不要動！趴下！把錢拿出來！」即便知道這是一場演練，身歷其境的急迫場面仍讓現場所有人不自覺嚇得配合指令瑟縮在旁，過程中行員雖然心跳加速卻臨危不亂，按下連線警鈴報案，員警獲報後迅速趕抵現場，成功將搶匪壓制在地。只是沒想到這場模擬歹徒行搶的演練太到位，竟讓不知情的路過民眾嚇到報警，員警獲報後雖然有點「囧」，但也慶幸這是一場極為成功的防搶演練。