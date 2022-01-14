網紅孫生媽又偷包！抵死不認...監視器還原才坦承

網紅「反骨男孩」成員孫生的媽媽，周一晚上涉嫌在新北市淡水區原德路冷氣行內，偷走店員工包包逃逸。店家發現衝出追人奪包，並報警尾後逮人，沒想到，孫母竟矢口否認，還辯稱包是路上撿的，直到員工出示遠端監視器畫面，她才俯首認罪帶回偵辦，警詢後依竊盜罪嫌送辦。

65歲孫姓婦人，是網紅「反骨男孩」成員孫生的親生媽媽，有多項竊盜前科的她，因竊案進出看守所多次，孫生為母屢犯竊案，多次在網路發文訴表無奈，並說其母有精神上疾病，但據查孫母並無領取身心障礙手冊。

據證，2020年7月1日孫生還與「反骨男孩」成員，一同去從土城看守所接母出獄，沒料到，5天后孫母再因涉嫌竊盜再被法辦。去年2021年1月，也涉嫌在芝山捷運站前，佯裝好心協助身障婦人推輪椅返家，不料卻是趁機偷走被害人錢包，案經警送辦，去年12月被依竊盜罪起訴。

沒想到，這個月10日，孫母竟又在淡水區德原路一家冷氣行內，偷走店員工包包，再度被警逮捕送辦。

經查，這個月10日晚上近7時許，孫母見新北市淡水區原德路某家冷氣行沒人在內，便走進店內將桌上一只包包偷走（包內有500元現金、證件、信用卡）。店老闆及員工在店後從監視器畫面看見，急忙衝出追人將包包奪回，本要攔下她報警送辦，但孫母自顧自往前快步逃離。

員工見狀大聲喊叫，驚動里長出來查看，2人從後緊跟，並打電話報警逮人，最後在員警、員工、當地里長聯手追緝下，在離案發350公尺外的長興街55號前將孫母攔下詢問「為什麼要偷包」沒想到，孫母態度從容辯稱「這個包示她撿到的」還瞎扯「才準備要交給里長」甚至嗆警「我並沒有偷……這也沒甚麼……為什麼要聳恿員工提告」等話。