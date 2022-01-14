快訊

新北增1確診！侯友宜：住新北、在台北工作 擴大篩檢

教部擬增常態補助 私立科大宣布凍漲明年學雜費

聽新聞
test
0:00 / 0:00

網紅孫生媽又偷包！抵死不認...監視器還原才坦承

聯合報 / 記者曾伯愷／新北即時報導

網紅「反骨男孩」成員孫生的媽媽，周一晚上涉嫌在新北市淡水區原德路冷氣行內，偷走店員工包包逃逸。店家發現衝出追人奪包，並報警尾後逮人，沒想到，孫母竟矢口否認，還辯稱包是路上撿的，直到員工出示遠端監視器畫面，她才俯首認罪帶回偵辦，警詢後依竊盜罪嫌送辦。

65歲孫姓婦人，是網紅「反骨男孩」成員孫生的親生媽媽，有多項竊盜前科的她，因竊案進出看守所多次，孫生為母屢犯竊案，多次在網路發文訴表無奈，並說其母有精神上疾病，但據查孫母並無領取身心障礙手冊。

據證，2020年7月1日孫生還與「反骨男孩」成員，一同去從土城看守所接母出獄，沒料到，5天后孫母再因涉嫌竊盜再被法辦。去年2021年1月，也涉嫌在芝山捷運站前，佯裝好心協助身障婦人推輪椅返家，不料卻是趁機偷走被害人錢包，案經警送辦，去年12月被依竊盜罪起訴。

沒想到，這個月10日，孫母竟又在淡水區德原路一家冷氣行內，偷走店員工包包，再度被警逮捕送辦。

經查，這個月10日晚上近7時許，孫母見新北市淡水區原德路某家冷氣行沒人在內，便走進店內將桌上一只包包偷走（包內有500元現金、證件、信用卡）。店老闆及員工在店後從監視器畫面看見，急忙衝出追人將包包奪回，本要攔下她報警送辦，但孫母自顧自往前快步逃離。

員工見狀大聲喊叫，驚動里長出來查看，2人從後緊跟，並打電話報警逮人，最後在員警、員工、當地里長聯手追緝下，在離案發350公尺外的長興街55號前將孫母攔下詢問「為什麼要偷包」沒想到，孫母態度從容辯稱「這個包示她撿到的」還瞎扯「才準備要交給里長」甚至嗆警「我並沒有偷……這也沒甚麼……為什麼要聳恿員工提告」等話。

當場惹惱員工，直接拿出手機，操控迴放店內遠端監視器畫面，讓在場眾人查看。孫母自知無法卸罪坦承犯行，被警上銬帶回派出所偵辦，警詢後依竊盜罪嫌送辦。

孫生母所偷的包。記者曾伯愷／翻攝
孫生母所偷的包。記者曾伯愷／翻攝
孫生母在淡水偷包，被依法送辦。記者曾伯愷／翻攝
孫生母在淡水偷包，被依法送辦。記者曾伯愷／翻攝
孫生母在淡水偷包，警方、被害員工、里長在長興街將人逮捕送辦。記者曾伯愷／翻攝
孫生母在淡水偷包，警方、被害員工、里長在長興街將人逮捕送辦。記者曾伯愷／翻攝
圖為反骨男孩2021年2月間，將孫生媽媽送警局的過程拍成影片並在頻道上曝光。圖／擷自YouTube
圖為反骨男孩2021年2月間，將孫生媽媽送警局的過程拍成影片並在頻道上曝光。圖／擷自YouTube

竊盜 淡水

延伸閱讀

吳姍儒「性感露肚」大聊爆買衛生紙、監視器 還邀大家來快閃店買衣送衣

王力宏買PS5送孩子？鄉民女神直指禮物本尊是它：一看就知道

影／平溪山區路旁堆放1萬多公斤鋼材 兩男冒稱貨主賤賣

孫生媽媽推扶坐輪椅婦人回家 竟偷錢竊玉珮遭判刑6月

相關新聞

影／老姊妹花白沙屯站疑跳火車 八旬老婦驚魂被拖行

84歲黃姓老婦和68歲妹妹上午搭511車次莒光號，車到白沙屯站後，其中年紀較大者遭車門夾住並拖行十多公尺；根據站務人員的...

萌柴「拒捕」卻受困分隔島 警民合力以罐罐戰術救出

桃園市街頭今天下午出現一隻走失柴犬，在車水馬龍的路口逛大街被民眾發現，報警處理，沒想到牠竟「拒捕」又差點咬到員警，接著躲...

增行人空間基隆忠一路停車格取消 違停嚴重警加強開單

基隆市政府交通處為提供行人有安全、友善的行走空間，已取消仁愛區忠一路孝二路、孝三路段原劃設的機車停車格，因臨近基隆火車站...

影／驚險畫面曝光！男子開車過彎 自撞安全島噴飛

新北市萬里區台2線46.5K處12日發生一起車禍，一名26歲男子駕駛黑色轎車在路上疾馳，過彎時疑似因為操作不當，當場自撞...

中市警防搶演練太逼真 民眾嚇到竟報警

「不要動！趴下！把錢拿出來！」年關將近，台中市警三分局正義派出所昨天下午配合轄內金融機構進行防搶演練，持槍的警匪對峙場面...

網紅孫生媽又偷包！抵死不認...監視器還原才坦承

網紅「反骨男孩」成員孫生的媽媽，周一晚上涉嫌在新北市淡水區原德路冷氣行內，偷走店員工包包逃逸。店家發現衝出追人奪包，並報...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。