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台東山區菇農感謝救命之恩 年節前慰問打火兄弟
台東菇農李清亮，33年前急性病痛被救護車及時送醫撿回一命，他至今仍對消防人員心存感激。近年來胼手胝足改善生活經濟，李清亮以實際行動不只在去年完成捐贈縣府高級救護車一輛，並趁在春節前將自己辛勤收穫的成果分享給辛苦消防員和義消。
住在延平鄉山區的李清亮每年清晨開始就和老婆上山工作，他說一天若是不工作就彷彿全身不舒服。75歲的他看不出來32年前差點因疾病丟了性命，恢復健康的李清亮樂觀看待表示要好好把握生活的每一天。
農曆春節將到，李清亮連續第2年將自家生產的有機農特產品分送給關山消防分隊的所有消防、義消打火兄弟；李清亮指出，救護人員是他的「救命恩人」，而打火兄弟無私奉獻的精神更是令人敬佩。好東西就要和好朋友分享，所以希望能聊表心意。
代表接受的關山義消分隊長周福安說，很感謝李清亮認同消防工作對於社區鄰里的付出，雖然消防工作沒有「下班」的時候必須全天候待命，但如果在獲報出勤時能夠因此減少民眾的財產損失，或是因此救回寶貴的生命，那種成就感是任何代價都無法比擬的，呼籲民眾在新年即將來臨之際，多注意周遭安全及小心火燭期盼平安過年。
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