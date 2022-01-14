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影／警勸阻「來電前+號多詐騙」 她險遭騙10萬

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

台中市民黃姓女子，日前接到陌生來電，對方告知她因網路消費，信用卡扣款有問題，必須使用ATM操作解除扣款，才不會遭受損失，黃女信以為真急忙使用網路銀行進行操作，但因為操作失敗所以沒有成功，遂銀行詢問，張姓行員聽完後察覺有異報警，員警發現是「解除錯誤扣款」的詐騙老梗，即刻阻詐成功，保住黃女的存款10萬元。

台中市警一分局公益派出所警員林宥任、蔡燈義，本月6日上午接獲西區台灣大道上某銀行報案稱有民眾疑似遭受詐騙，警方獲報立即趕赴現場。黃女（38歲）表示，日前接到開頭為「＋886」陌生來電，對方有告訴她前於某網路購物平台上消費，因發生信用卡扣款問題，將會多扣1萬元，過程中對方持續使用電話與黃民聯繫，並得知黃民尚有10萬元存款，隨即又有另一位自稱銀行行員的來電，告知黃民必須使用ATM操作解除扣款，才不會遭受損失。

黃女聽後相當擔心，急忙使用網路銀行進行操作，但因為操作失敗所以沒有成功，心急的黃隔天馬上趕到附近銀行詢問，與黃接洽的張姓行員聽完後察覺有異，想起警方的「反詐騙」宣導，且銀行針對防詐有關懷提問機制，張姓行員立即報警求助。

員警旋即抵達銀行，警員林宥任斬釘截鐵告訴黃女「千萬不能匯！電話來電前面有＋號的通常是詐騙！」，林、蔡2員同時向黃民說明近期詐騙集團手法及常見話術陷阱，黃女瞬間恍然大悟，驚覺自己因為太過緊張，未經查證差點上當，所幸警方即時到達且耐心說明，才沒有因此成為詐騙集團的肥羊，成功保住可能損失的10萬元。

黃女（圖右）接到陌生來電，對方告知她因網路消費，信用卡扣款有問題，必須使用ATM操作解除扣款，才不會遭受損失，黃女信以為真，所幸銀行行員察覺有異報警，員警發現是「解除錯誤扣款」的詐騙老梗，即刻阻詐成功，保住黃女的存款10萬元。圖／警方提供
黃女（圖右）接到陌生來電，對方告知她因網路消費，信用卡扣款有問題，必須使用ATM操作解除扣款，才不會遭受損失，黃女信以為真，所幸銀行行員察覺有異報警，員警發現是「解除錯誤扣款」的詐騙老梗，即刻阻詐成功，保住黃女的存款10萬元。圖／警方提供

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