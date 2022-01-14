聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／警勸阻「來電前+號多詐騙」 她險遭騙10萬
台中市民黃姓女子，日前接到陌生來電，對方告知她因網路消費，信用卡扣款有問題，必須使用ATM操作解除扣款，才不會遭受損失，黃女信以為真急忙使用網路銀行進行操作，但因為操作失敗所以沒有成功，遂銀行詢問，張姓行員聽完後察覺有異報警，員警發現是「解除錯誤扣款」的詐騙老梗，即刻阻詐成功，保住黃女的存款10萬元。
台中市警一分局公益派出所警員林宥任、蔡燈義，本月6日上午接獲西區台灣大道上某銀行報案稱有民眾疑似遭受詐騙，警方獲報立即趕赴現場。黃女（38歲）表示，日前接到開頭為「＋886」陌生來電，對方有告訴她前於某網路購物平台上消費，因發生信用卡扣款問題，將會多扣1萬元，過程中對方持續使用電話與黃民聯繫，並得知黃民尚有10萬元存款，隨即又有另一位自稱銀行行員的來電，告知黃民必須使用ATM操作解除扣款，才不會遭受損失。
黃女聽後相當擔心，急忙使用網路銀行進行操作，但因為操作失敗所以沒有成功，心急的黃隔天馬上趕到附近銀行詢問，與黃接洽的張姓行員聽完後察覺有異，想起警方的「反詐騙」宣導，且銀行針對防詐有關懷提問機制，張姓行員立即報警求助。
員警旋即抵達銀行，警員林宥任斬釘截鐵告訴黃女「千萬不能匯！電話來電前面有＋號的通常是詐騙！」，林、蔡2員同時向黃民說明近期詐騙集團手法及常見話術陷阱，黃女瞬間恍然大悟，驚覺自己因為太過緊張，未經查證差點上當，所幸警方即時到達且耐心說明，才沒有因此成為詐騙集團的肥羊，成功保住可能損失的10萬元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言