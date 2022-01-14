傻眼！高雄砂石車沿路狂瀉泥沙1.2公里 4小時才清完

高雄41歲張姓男子，昨傍晚駕駛滿載的砂石車前往左營，行經加昌路時，因沿途溢漏砂石，長達1.2公里，範圍遍及楠梓加昌路、海專路口一路等路口，警方獲隨即派員管制道路，並聯繫清潔隊員協處，歷時4小時才清除完畢，事後也針對駕駛違規行為開罰。

楠梓警分局後勁派出所昨天傍晚5時36分接獲民眾報案，一輛砂石車行經加昌路等路段，沿途滲漏，大量砂石覆蓋路面影響通行；由於當時是下班尖峰時段，警方隨即派出7人到場管制、疏導交通，同時通知清潔隊協助清潔。

經調查，張男駕駛砂石車要前往左營，疑後車斗故障無法牢固閉緊，導致滲漏，影響範圍從加昌路、海專路口一路綿延到楠梓科學產業園區7號出口前，距離長達1.2公里。

環保局共派出3輛掃地車、2輛清運車與數10名清潔人員，歷時近4個小時才於晚上9時30分清潔完畢，並恢復通行。