聽新聞
test
0:00 / 0:00
傻眼！高雄砂石車沿路狂瀉泥沙1.2公里 4小時才清完
高雄41歲張姓男子，昨傍晚駕駛滿載的砂石車前往左營，行經加昌路時，因沿途溢漏砂石，長達1.2公里，範圍遍及楠梓加昌路、海專路口一路等路口，警方獲隨即派員管制道路，並聯繫清潔隊員協處，歷時4小時才清除完畢，事後也針對駕駛違規行為開罰。
楠梓警分局後勁派出所昨天傍晚5時36分接獲民眾報案，一輛砂石車行經加昌路等路段，沿途滲漏，大量砂石覆蓋路面影響通行；由於當時是下班尖峰時段，警方隨即派出7人到場管制、疏導交通，同時通知清潔隊協助清潔。
經調查，張男駕駛砂石車要前往左營，疑後車斗故障無法牢固閉緊，導致滲漏，影響範圍從加昌路、海專路口一路綿延到楠梓科學產業園區7號出口前，距離長達1.2公里。
環保局共派出3輛掃地車、2輛清運車與數10名清潔人員，歷時近4個小時才於晚上9時30分清潔完畢，並恢復通行。
事後警方針對違規的張男依法開立道路交通管理處罰條例第30條第1項第2款，可處3000元以上、1萬8000元以下的罰單，另函請環保局針對違規行為開罰。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言