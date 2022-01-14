快訊

北市疫苗預約今再開放 上午9時至下午5時可上平台預約

「工作興趣差異大」郝明義自曝離婚 簽字後仍吃飯看電影

聽新聞
test
0:00 / 0:00

傻眼！高雄砂石車沿路狂瀉泥沙1.2公里 4小時才清完

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄41歲張姓男子，昨傍晚駕駛滿載的砂石車前往左營，行經加昌路時，因沿途溢漏砂石，長達1.2公里，範圍遍及楠梓加昌路、海專路口一路等路口，警方獲隨即派員管制道路，並聯繫清潔隊員協處，歷時4小時才清除完畢，事後也針對駕駛違規行為開罰。

楠梓警分局後勁派出所昨天傍晚5時36分接獲民眾報案，一輛砂石車行經加昌路等路段，沿途滲漏，大量砂石覆蓋路面影響通行；由於當時是下班尖峰時段，警方隨即派出7人到場管制、疏導交通，同時通知清潔隊協助清潔。

經調查，張男駕駛砂石車要前往左營，疑後車斗故障無法牢固閉緊，導致滲漏，影響範圍從加昌路、海專路口一路綿延到楠梓科學產業園區7號出口前，距離長達1.2公里。

環保局共派出3輛掃地車、2輛清運車與數10名清潔人員，歷時近4個小時才於晚上9時30分清潔完畢，並恢復通行。

事後警方針對違規的張男依法開立道路交通管理處罰條例第30條第1項第2款，可處3000元以上、1萬8000元以下的罰單，另函請環保局針對違規行為開罰。

高雄41歲張姓男子駕駛砂石車沿途溢漏砂石，長達1.2公里，清潔隊員歷時4小時才清除完畢。記者陳弘逸／翻攝
高雄41歲張姓男子駕駛砂石車沿途溢漏砂石，長達1.2公里，清潔隊員歷時4小時才清除完畢。記者陳弘逸／翻攝
高雄41歲張姓男子駕駛砂石車沿途溢漏砂石，長達1.2公里，清潔隊員歷時4小時才清除完畢。記者陳弘逸／翻攝
高雄41歲張姓男子駕駛砂石車沿途溢漏砂石，長達1.2公里，清潔隊員歷時4小時才清除完畢。記者陳弘逸／翻攝
高雄41歲張姓男子駕駛砂石車沿途溢漏砂石，長達1.2公里，清潔隊員歷時4小時才清除完畢。記者陳弘逸／翻攝
高雄41歲張姓男子駕駛砂石車沿途溢漏砂石，長達1.2公里，清潔隊員歷時4小時才清除完畢。記者陳弘逸／翻攝
高雄41歲張姓男子駕駛砂石車沿途溢漏砂石，長達1.2公里，清潔隊員歷時4小時才清除完畢。記者陳弘逸／翻攝
高雄41歲張姓男子駕駛砂石車沿途溢漏砂石，長達1.2公里，清潔隊員歷時4小時才清除完畢。記者陳弘逸／翻攝

砂石 罰單

延伸閱讀

砂石車超載逃逸與警國道追逐 同行看不下聯手合圍逮人

機車和砂石車擦撞 6歲女孩摔進大車下骨折

阿公騎車載孫女上學 逆光碰撞砂石車機車卡車頭下

砂石車超載拒檢逃逸還逼車 警追八公里開四槍才就範

相關新聞

影／老姊妹花白沙屯站疑跳火車 八旬老婦驚魂被拖行

84歲黃姓老婦和68歲妹妹上午搭511車次莒光號，車到白沙屯站後，其中年紀較大者遭車門夾住並拖行十多公尺；根據站務人員的...

萌柴「拒捕」卻受困分隔島 警民合力以罐罐戰術救出

桃園市街頭今天下午出現一隻走失柴犬，在車水馬龍的路口逛大街被民眾發現，報警處理，沒想到牠竟「拒捕」又差點咬到員警，接著躲...

傻眼！高雄砂石車沿路狂瀉泥沙1.2公里 4小時才清完

高雄41歲張姓男子，昨傍晚駕駛滿載的砂石車前往左營，行經加昌路時，因沿途溢漏砂石，長達1.2公里，範圍遍及楠梓加昌路、海...

非法載運營建混合物摸黑到台南 不熟路況撞電桿

今天凌晨一輛貨運曳引車行駛到台南六甲區時，無端擦撞電線桿停在路邊，路過的民眾主動通報警方，麻豆分局六甲分駐所員警接到通報...

苗縣同居男女失聯 下午發現陳屍出租公寓

苗栗縣62歲劉姓男子與39歲楊姓同居女友雙雙失聯，下午被發現已陳屍在頭屋鄉一間出租公寓的房間內，兩人死亡多時，現場有針筒...

花蓮玉里晚間火警 大火連燒4棟鐵皮平房

花蓮縣玉里鎮晚間發生一起住宅火警，火勢相當大，延燒4棟平房，消防人員獲報趕到，很快撲滅火勢，幸好無人受傷。消防人員初步懷...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。