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物價稽查小組再出擊 複核再查3家供應商

中央社 / 台北13日電

法務部表示，物價聯合稽查小組今天複核稽查3家供應商，釐清漲價合理性，若涉不合理漲價，迅即依法查處，為民眾消費權益把關。

法務部發布新聞稿表示，另昨天有就近期漲價某連鎖品牌便當業者及2家供應商，展開稽查，深入釐清原委。

新聞稿指出，這次受稽查及複查的業者，包括豬肉、牛肉、羊肉等上游供應商，仍由法務部偕同經濟部、財政部、公平交易委員會、行政院農業委員會、行政院消費者保護處等部會單位所組成的跨部會聯合稽查小組共同執行。

至於複查部分，請業者就稽查項目具體說明銷貨價格漲幅明顯高於進貨價格漲幅的原因；另請便當業者及上游供應商說明漲價原因，並提供供應商名單等佐證資料俾供稽查小組查明有無哄抬價格或囤積不應市銷售等不法情形，並交由權責機關依法查處。

新聞稿最後提到，力求國內民生物價平穩及合理，讓民眾安心，是政府一貫的立場，也是當前施政的重點，對於任何涉及不合理漲價、囤積居奇等業者，稽查小組將持續複核、溯源稽查，及時查出不肖廠商，以確保國內民生物價穩定，安撫民心。

漲價 法務部 行政院

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