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苗縣同居男女失聯 下午發現陳屍出租公寓

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導

苗栗縣62歲劉姓男子與39歲楊姓同居女友雙雙失聯，下午被發現已陳屍在頭屋鄉一間出租公寓的房間內，兩人死亡多時，現場有針筒及不明粉末，死因待查。劉姓男子是一家開發公司總經理，9年前曾罹癌，去年底復發檢查為末期，他和女友最近都曾向友人訴苦，檢警將進一步相驗調查。

頭屋消防分隊人員下午2點多接獲指揮中心通報，前往鄉內一處出租公寓查看，發現劉姓男子和楊姓女子在公寓內都已死亡，出現屍僵。

報案人徐姓男子表示，劉姓男子是開發公司總經理，今上午未見他上班，撥打他和同居女友的電話都未接通，下午到出租公寓找人，也無人應門，因此通知房東協助開門，不料發現兩人倒在房內，趕緊報案。

警方、消防人員接獲通報派員趕往，一度以為是一氧化碳中毒意外事件，但勘察現場後排除。

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苗栗縣62歲劉姓男子與39歲楊姓同居女友雙雙失聯，下午被發現已陳屍在頭屋鄉一間出租公寓的房間，警方到場調查。圖／民眾提供
苗栗縣62歲劉姓男子與39歲楊姓同居女友雙雙失聯，下午被發現已陳屍在頭屋鄉一間出租公寓的房間，警方到場調查。圖／民眾提供

一氧化碳中毒 房東 苗栗縣

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