花蓮玉里晚間火警 大火連燒4棟鐵皮平房

花蓮縣玉里鎮晚間發生一起住宅火警，火勢相當大，延燒4棟平房，消防人員獲報趕到，很快撲滅火勢，幸好無人受傷。消防人員初步懷疑是老舊電線引發，但實際原因仍待火災調查人員進一步勘查。

花蓮縣消防局指揮中心晚間6時22分接獲民眾報案，玉里鎮城中4街一間民宅竄出火苗，玉里消防分隊先趕到，發現火勢已全面燃燒，請求加派支援，連同觀音、三民分隊，3個分隊共出動17車28人，玉里警分局也到場協助交管。

玉里消防分隊長楊緯立說，車組抵達後發現火舌竄燒，現場濃煙密布，消防人員先用器材破壞屋頂，再利用排煙機排出濃煙，並布設多條水線灌救，很快控制火勢，進行殘火處理。