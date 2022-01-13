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花蓮玉里晚間火警 大火連燒4棟鐵皮平房
花蓮縣玉里鎮晚間發生一起住宅火警，火勢相當大，延燒4棟平房，消防人員獲報趕到，很快撲滅火勢，幸好無人受傷。消防人員初步懷疑是老舊電線引發，但實際原因仍待火災調查人員進一步勘查。
花蓮縣消防局指揮中心晚間6時22分接獲民眾報案，玉里鎮城中4街一間民宅竄出火苗，玉里消防分隊先趕到，發現火勢已全面燃燒，請求加派支援，連同觀音、三民分隊，3個分隊共出動17車28人，玉里警分局也到場協助交管。
玉里消防分隊長楊緯立說，車組抵達後發現火舌竄燒，現場濃煙密布，消防人員先用器材破壞屋頂，再利用排煙機排出濃煙，並布設多條水線灌救，很快控制火勢，進行殘火處理。
消防人員表示，這起火警共延燒4棟鐵皮屋平房，初步詢問屋主，當時屋內無人，懷疑是老舊電線引發，估計財損約30萬元。消防局火災調查人員將作鑑識釐清起火原因。
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