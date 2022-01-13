快訊

F-16V戰機搜救 空軍證實搜獲部分疑似生理組織送驗

桃園中壢某高中疑出現確診者 再新增3所學校停課

疫情持續又查獲白牌車載移工 監理所籲民眾主動檢舉

聯合報 / 記者巫鴻瑋巫靜婷／新竹即時報導

新竹縣湖口工業區昨天（12日）再查獲有白牌計程車違規載送移工，經查移工們是準備乘白牌計程車前往衛生所打疫苗，監理所呼籲民眾檢舉白牌車及出沒地點，同時該案白牌車駕駛人遭吊扣駕照及車牌，並重罰10萬元。

新竹區監理所表示，昨天會同警方在湖口工業區文化路附近，成功攔查1輛自用小客車正載送4名外籍移工前往指定地點，經訪談乘客，乘客坦承是準備搭車前往湖口衛生所施打疫苗，並合意付費200元車資。

監理所長吳季娟表示，近期疫情有蔓延趨勢，將持續關注民眾舉報可疑白牌車輛及出沒地點，監、警、民通力合作，才能有效掌握違規白牌車動向，監理單位也將機動式會同警察單位前往稽查，以維護民眾乘車安全。

她表示，湖口工業區雇用不少外籍移工，為強化交通安全管理，除定期與新竹工業區管理中心共同宣導拒搭白牌車及提供廠區業者配合宣導搭乘合法計程車及公共運輸外，監理所也將另外定期及不定期排班，取締白牌車違規營業。

湖口工業區查獲白牌車載移工前往打疫苗，監理所呼籲民眾不要搭白牌車，維護自身權益。圖／新竹區監理所提供
湖口工業區查獲白牌車載移工前往打疫苗，監理所呼籲民眾不要搭白牌車，維護自身權益。圖／新竹區監理所提供

移工 衛生所 計程車

延伸閱讀

產業缺工嚴重 南部企業希促成「移工變移民」

勞部籲移工勿郵寄或訂購違禁豬肉製品

看護工轉廠工「洗工」數銳減 勞團籲移工自由轉換雇主

協助懷孕移工 勵馨啟動外國籍婦幼諮詢服務中心

相關新聞

影／老姊妹花白沙屯站疑跳火車 八旬老婦驚魂被拖行

84歲黃姓老婦和68歲妹妹上午搭511車次莒光號，車到白沙屯站後，其中年紀較大者遭車門夾住並拖行十多公尺；根據站務人員的...

影／煞不住！ 合歡山水晶宮路段好滑 四驅車加雪鍊沒用

台14甲線武嶺至松雪樓俗稱「水晶宮」路段的路面結冰，昨天下午就先上演一件自小客車追撞意外，因未及時移置安全處，造成另一輛...

萌柴「拒捕」卻受困分隔島 警民合力以罐罐戰術救出

桃園市街頭今天下午出現一隻走失柴犬，在車水馬龍的路口逛大街被民眾發現，報警處理，沒想到牠竟「拒捕」又差點咬到員警，接著躲...

非法載運營建混合物摸黑到台南 不熟路況撞電桿

今天凌晨一輛貨運曳引車行駛到台南六甲區時，無端擦撞電線桿停在路邊，路過的民眾主動通報警方，麻豆分局六甲分駐所員警接到通報...

苗縣同居男女失聯 下午發現陳屍出租公寓

苗栗縣62歲劉姓男子與39歲楊姓同居女友雙雙失聯，下午被發現已陳屍在頭屋鄉一間出租公寓的房間內，兩人死亡多時，現場有針筒...

花蓮玉里晚間火警 大火連燒4棟鐵皮平房

花蓮縣玉里鎮晚間發生一起住宅火警，火勢相當大，延燒4棟平房，消防人員獲報趕到，很快撲滅火勢，幸好無人受傷。消防人員初步懷...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。