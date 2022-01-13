疫情持續又查獲白牌車載移工 監理所籲民眾主動檢舉
新竹縣湖口工業區昨天（12日）再查獲有白牌計程車違規載送移工，經查移工們是準備乘白牌計程車前往衛生所打疫苗，監理所呼籲民眾檢舉白牌車及出沒地點，同時該案白牌車駕駛人遭吊扣駕照及車牌，並重罰10萬元。
新竹區監理所表示，昨天會同警方在湖口工業區文化路附近，成功攔查1輛自用小客車正載送4名外籍移工前往指定地點，經訪談乘客，乘客坦承是準備搭車前往湖口衛生所施打疫苗，並合意付費200元車資。
監理所長吳季娟表示，近期疫情有蔓延趨勢，將持續關注民眾舉報可疑白牌車輛及出沒地點，監、警、民通力合作，才能有效掌握違規白牌車動向，監理單位也將機動式會同警察單位前往稽查，以維護民眾乘車安全。
她表示，湖口工業區雇用不少外籍移工，為強化交通安全管理，除定期與新竹工業區管理中心共同宣導拒搭白牌車及提供廠區業者配合宣導搭乘合法計程車及公共運輸外，監理所也將另外定期及不定期排班，取締白牌車違規營業。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言