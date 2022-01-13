疫情持續又查獲白牌車載移工 監理所籲民眾主動檢舉

新竹縣湖口工業區昨天（12日）再查獲有白牌計程車違規載送移工，經查移工們是準備乘白牌計程車前往衛生所打疫苗，監理所呼籲民眾檢舉白牌車及出沒地點，同時該案白牌車駕駛人遭吊扣駕照及車牌，並重罰10萬元。

新竹區監理所表示，昨天會同警方在湖口工業區文化路附近，成功攔查1輛自用小客車正載送4名外籍移工前往指定地點，經訪談乘客，乘客坦承是準備搭車前往湖口衛生所施打疫苗，並合意付費200元車資。

監理所長吳季娟表示，近期疫情有蔓延趨勢，將持續關注民眾舉報可疑白牌車輛及出沒地點，監、警、民通力合作，才能有效掌握違規白牌車動向，監理單位也將機動式會同警察單位前往稽查，以維護民眾乘車安全。