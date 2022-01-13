行車糾紛男子怒開辣椒槍 警方逮人送辦
張姓男子昨天晚上駕車行經台中市神岡區，因會車時發生行車糾紛，他下車飆罵，現場發出疑似開槍的爆裂聲，警方接獲報案，今天凌晨將他逮捕，依恐嚇罪嫌移送。
台中市政府警察局豐原分局昨天晚上接獲民眾報案，一名男子開車行經神岡區昌平路段，因會車時發生行車糾紛，對方下車飆罵，現場發出疑似開車的爆裂聲，嚇得他趕忙返回住家並報警處理。警方成立專案小組調查，調閱案發路口監視器及查訪周邊商家，鎖定張姓男子涉有重嫌，起出1把辣椒槍。
警方調查，張男因與被害人友行車糾紛，先引發口角爭執，一時氣憤進而對空鳴擊辣椒槍，引發爆裂聲，張男該行為已造成被害人心生畏懼，全案依違反刑法恐嚇罪嫌移請台中地方檢察署偵辦。
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