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疑引擎燃燒不全曳引車冒濃煙 嚇壞路人

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導

高雄市一名黃姓男子今天下午2時許駕駛曳引車行經仁武區鳳仁路與中華路口仁武往鳥松方向，疑因引擎噴射幫浦異常，引擎燃燒不全造成濃煙，幸無人受傷，現場封鎖外側車道2個多小時才排除，相關事故原因有待釐清。

據了解，黃男（34歲）今天下午2時許駕車行經鳳仁路與中華路口外側車道，車子不知為何突然冒出濃煙，影響雙向車輛通行，仁武警分局員警獲報到場進行交通疏導，並在事故前後100公尺先拉封鎖線，消防人員到場拉水線降溫，檢視無延燒情事後，改暫時封閉外側車道。

警消後續協助聯繫拖吊車排除路況，下午4點30分才排除。仁武分局提醒，民眾車輛上路前，應先做好煞車、輪胎胎紋及油量等基本檢查，車輛在行駛中拋錨或發生事故，應保持冷靜及注意自身安全，於故障車輛後方適當位置擺設警告標誌，並儘速通知拖吊車輛救援，以免發生追撞危險，如需要協助可撥打110報案。

高雄市一名黃姓男子今天下午2時許駕駛曳引車行經仁武區鳳仁路與中華路口，疑因引擎噴射幫浦異常，引擎燃燒不全造成濃煙。記者陳玫伶／翻攝
高雄市一名黃姓男子今天下午2時許駕駛曳引車行經仁武區鳳仁路與中華路口，疑因引擎噴射幫浦異常，引擎燃燒不全造成濃煙。記者陳玫伶／翻攝
高雄市一名黃姓男子今天下午2時許駕駛曳引車行經仁武區鳳仁路與中華路口，疑因引擎噴射幫浦異常，引擎燃燒不全造成濃煙。記者陳玫伶／翻攝
高雄市一名黃姓男子今天下午2時許駕駛曳引車行經仁武區鳳仁路與中華路口，疑因引擎噴射幫浦異常，引擎燃燒不全造成濃煙。記者陳玫伶／翻攝
高雄市一名黃姓男子今天下午2時許駕駛曳引車行經仁武區鳳仁路與中華路口，疑因引擎噴射幫浦異常，引擎燃燒不全造成濃煙。記者陳玫伶／翻攝
高雄市一名黃姓男子今天下午2時許駕駛曳引車行經仁武區鳳仁路與中華路口，疑因引擎噴射幫浦異常，引擎燃燒不全造成濃煙。記者陳玫伶／翻攝

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