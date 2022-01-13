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男拒繳罰金房子被查封 房屋買家代償47萬保都更

中央社 / 台北13日電

北市陳姓男子積欠交通違規罰鍰、地價稅等新台幣47萬餘元，又企圖出售房產都更；行政執行署台北分署隨即辦理查封登記，買家為使都更程序繼續辦理，今天代陳男全額繳清。

法務部行政執行署台北分署今天發布新聞稿指出，陳姓男子自民國108至110年間，因闖紅燈、超速、違規停車等交通違規，遭台北市交通事件裁決所開出476張罰單，並於109年4月間陸續移送台北分署執行。

此外，陳男另滯納使用牌照稅、地價稅、健保費等，全部案件的滯納金額達新台幣47萬餘元。

台北分署受理後發現，陳男名下有位於台北市中山區的房產，但陳男表示近年父親中風住院、妻子罹癌化療、母親往生離世，因此無力處理欠款，且房屋由長期臥床父親居住，請求分期繳納並暫緩執行房屋。

執行人員徵得移送機關同意後准許陳男分期繳納，但近期查知陳男欲將房屋出售進行都更，疑有脫產情形，趕忙在完成移轉過戶前，函請地政機關辦理查封登記。

由於陳男房屋的買家已辦理都更並完成送件，為使都更程序繼續辦理，今天到台北分署代陳男繳清全部欠款。

都更 北市 交通違規

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