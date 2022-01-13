花蓮6山友二子山溫泉遭蜂螫 空勤出動救援送醫
花蓮縣消防局今天上午近10時接獲民眾報案，一行11人隊伍於萬榮鄉行經二子山溫泉途中，6人遭虎頭蜂螫傷，2人一度昏迷，消防人員請求空勤支援，將傷患吊掛下山就醫。
這批11人登山隊伍平均年齡60歲，今天從萬榮鄉西林村入山，預計進行4天登山行程，攀登大檜山，才出發不久，就在支亞干溪附近遭虎頭蜂螫。
花蓮消防局救災救護第二大隊長王明忠接受中央社記者採訪表示，同行隊員表示有2人陷入昏迷，為爭取救援時間，立即請求空勤總隊支援，另外派遣路面隊伍，徒步抵達事故現場。
王明忠說，搜救人員抵達後，2名昏迷女隊員意識模糊、身體虛弱，身上頭部、手部多有5處以上蜂螫痕跡，空勤出動將5人吊掛下山，另1名傷患因過敏狀況不嚴重，選擇步行下山。
王明忠說，2名傷勢較嚴重的病患送醫前皆恢復意識，經醫院治療後都無生命危險，其餘6名隊員由消防人員陪同步行下山。
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