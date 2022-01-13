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影／平溪山區路旁堆放1萬多公斤鋼材 兩男冒稱貨主賤賣

聯合報 / 記者邱瑞杰／新北即時報導

基隆市王姓和林姓男子在新北市平溪山區，發現一處私有地堆放大批鋼材，涉嫌向貨運業者謊稱是鋼鐵廠員工，用9萬元把1萬2500公斤鋼材「賤賣」給對方。警方調閱山區監視器畫面「以車追人」，先找到貨車司機，再找到帶路的機車車主，最後追出林男和王姓涉案，偵詢後依竊盜罪嫌將全案移送基隆地檢署偵辦。

瑞芳警分局去年8月間接獲被害人報案，指他堆放在平溪區私人土地上的鋼材被偷，報案前一周曾看到鋼材還在，應是報案前數日內被偷，正確時間不知道。

堆放鋼材地點位在山區，少有人車出現，也沒有設置監視器，員警追查不易。連日調閱附近道路監視器，後來才距離案發地點約1公里的監視器，拍到涉案貨車行蹤。

警方查出貨車車主身分後通知到案說明，車主表示有人透過網路與他洽談出售鋼材，雙方最後以9萬元成交，他才派車前往平溪山區，分兩車次把12.5公噸的鋼材載到桃園轉售出去。

貨車業者表示，不知賣家身分，但當天有人騎機車帶領司機前往平溪山區。警方查出車主是林姓男子，林推說不知情，機車曾借給王男騎用，影像畫面顯示當天就是王騎車帶貨車前往平溪載運鋼材。

警方向基隆地檢署申請拘票逮捕王男，帶回偵詢。王稱是和林男共謀，兩人因一起打零工相識，上工途中發現山區路旁堆滿鋼材，觀察無人看管，附近又沒有監視器，才會上網謊稱是鋼鐵公司員工，向貨運業者收了9萬元，由對方載走那批鋼材。

瑞芳警分局長王鴻儒表示，感謝同仁持續追查，找出犯嫌送辦。年關將近，竊嫌蠢蠢欲動，民眾家中或公司行號若經手大筆現金，出入應注意有無陌生人窺視，警方也有提供護鈔等服務，請民眾多加利用。

基隆市王姓男子（中）涉嫌謊稱鋼鐵廠員工，「賤賣」他人鋼材，並騎機車帶領貨車司機到平溪山區載貨。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市王姓男子（中）涉嫌謊稱鋼鐵廠員工，「賤賣」他人鋼材，並騎機車帶領貨車司機到平溪山區載貨。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市王姓男子（中）涉嫌謊稱鋼鐵廠員工，「賤賣」新北市平溪山區他人的大批鋼材，警方偵詢後，依竊盜罪嫌將全案送辦。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市王姓男子（中）涉嫌謊稱鋼鐵廠員工，「賤賣」新北市平溪山區他人的大批鋼材，警方偵詢後，依竊盜罪嫌將全案送辦。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市王姓男子（中）涉嫌謊稱鋼鐵廠員工，「賤賣」他人鋼材，並騎機車帶領貨車司機到平溪山區載貨。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市王姓男子（中）涉嫌謊稱鋼鐵廠員工，「賤賣」他人鋼材，並騎機車帶領貨車司機到平溪山區載貨。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市王姓男子（中）涉嫌謊稱鋼鐵廠員工，「賤賣」他人鋼材，並騎機車帶領貨車司機到平溪山區載貨。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市王姓男子（中）涉嫌謊稱鋼鐵廠員工，「賤賣」他人鋼材，並騎機車帶領貨車司機到平溪山區載貨。記者邱瑞杰／翻攝

監視器 平溪 車主

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