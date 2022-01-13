影／老姊妹花白沙屯站疑跳火車 八旬老婦驚魂被拖行

84歲黃姓老婦和68歲妹妹上午搭511車次莒光號，車到白沙屯站後，其中年紀較大者遭車門夾住並拖行十多公尺；根據站務人員的說法，兩人當時疑似忘了下車，等列車起步後才倉惶打開莒光號的摺疊門「跳火車」，引發這起火車夾旅客拖行驚竦意外，但此說法仍待調查確認。

苗栗縣消防局近中午時接獲通報，白沙屯車站有老婦人被火車車門夾住，並在月台上被拖行約10公尺，救護人員11點50分抵達車站，受傷的84歲黃姓老婦已由台鐵站務人員引導帶到候車室，傷患左膝蓋有0.1乘0.1公分的擦傷，左手指、後腦、前額也都有擦傷，但意識清楚，送往通霄光田醫院治療。

發生意外的511車次莒光號上午8點46分從七堵發車、預定抵達白沙屯車站的時間為上午11點27分、發車時間為11點29分。

站務人員表示，列車到白沙屯車站時，下車旅客不多，意外發生時車門都已關閉，列車也開始起步，老婦和妹妹自己打開摺疊式車門跳下車，不料老婦被車門夾住，他見狀趕緊用無線電通知列車司機員停車，並抬高老婦頭部，不然拖行傷勢會更嚴重。