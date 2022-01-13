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影／煞不住！ 合歡山水晶宮路段好滑 四驅車加雪鍊沒用

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導

台14甲線武嶺至松雪樓俗稱「水晶宮」路段的路面結冰，昨天下午就先上演一件自小客車追撞意外，因未及時移置安全處，造成另一輛四輪傳動車煞車煞不住，一路滑行追撞前車車禍，雖然嚇得一旁遊客驚聲尖叫，所幸無人傷亡，仁愛分局指出，該下坡路段結冰易打滑，遊客如果碰撞應盡速移置安全地帶，以免再次發生追撞事故。

公路總局指出，強烈大陸冷氣團影響，讓合歡山成了冰封世界，今天合歡山氣溫幾乎都在0度以下，但水氣不足沒有降雪，霧氣則因低溫形成美麗霧淞，但台14甲線35公里「水晶宮」路段山壁、路面也結了厚厚的冰，成了行車的危險地帶，公路持續低溫結冰，台14甲線傍晚決定是否雪季封閉管制，強調武嶺至克難關限加掛雪鏈小心通行。

仁愛分局表示，昨天下午「水晶宮」路段」發生兩起碰撞事故，主因前兩台追撞後未及時移置到安全的路段，造成另一輛四輪驅動得利卡廂型車下山時，未注意車前狀況，臨時緊急剎車不及，造成二次追撞前方轎車的車尾，發出巨大聲響，轎車後座的乘客飽受驚嚇開門下車，驚險一瞬間全被路邊遊客手機拍下，所幸無人傷亡。

這起驚險的連環碰碰車事故，影片PO在「臺灣追雪團」社團，先是PO出一段「水晶宮」結冰路段驚險撞車畫面，當時有2名遊客在斜停路中的轎車旁拍照，人因路面結冰都快站不穩，接下來一台加掛雪鍊的四輪傳動廂型車，似乎未注意前方車況，在下坡時還是煞不住車，而直接滑溜地追撞前方的轎車，造成前車再斜停在道旁，影片引起網友議論，「原來四輪傳動的車子雪鏈只裝2輪也沒用」、「這種路況還開這麼快」、「原來阿卡在雪地也並非萬能」、「大家不要貿然前往水晶宮路段」。

警方指出，賞雪民眾上山，雪地結冰路段一定要加掛雪鍊，若遇事故絕對不要現場停放，籲請欲行駛台8線及台14甲線用路人，雪季期間山區道路路況難以掌握，如非必要請勿前往；行旅前務必備妥個人裝備與車輛雪鏈，並關注氣象預報及道路交通資訊，預先規畫旅行備案。

台14甲線合歡山「水晶宮」路段，昨天下午發生四輪傳動廂型車煞不住，加雪鍊仍直接連環撞上前方轎車車尾。圖／取自臺灣追雪團臉書
台14甲線合歡山「水晶宮」路段，昨天下午發生四輪傳動廂型車煞不住，加雪鍊仍直接連環撞上前方轎車車尾。圖／取自臺灣追雪團臉書
台14甲線合歡山「水晶宮」路段，昨天下午發生四輪傳動廂型車煞不住，加雪鍊仍直接連環撞上前方轎車車尾。圖／取自臺灣追雪團臉書
台14甲線合歡山「水晶宮」路段，昨天下午發生四輪傳動廂型車煞不住，加雪鍊仍直接連環撞上前方轎車車尾。圖／取自臺灣追雪團臉書
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台14甲線合歡山「水晶宮」路段，昨天下午發生四輪傳動廂型車煞不住，加雪鍊仍直接連環撞上前方轎車車尾。圖／取自臺灣追雪團臉書
台14甲線合歡山「水晶宮」路段，昨天下午發生四輪傳動廂型車煞不住，加雪鍊仍直接連環撞上前方轎車車尾。圖／取自臺灣追雪團臉書

低溫 合歡山

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