萌柴「拒捕」卻受困分隔島 警民合力以罐罐戰術救出

桃園市街頭今天下午出現一隻走失柴犬，在車水馬龍的路口逛大街被民眾發現，報警處理，沒想到牠竟「拒捕」又差點咬到員警，接著躲到桃園分局對面的分隔島不肯出來；員警嘗試抓捕未果，改以狗罐頭、零食，與熱心民眾成功將他誘出，帶回派出所。警方呼籲飼主出面認領。

這隻可愛柴犬下午2點多在桃園區永安路郵局出沒，路過民眾權小姐發現牠疑似迷路，因過度緊張在路上亂竄，跑到車水馬龍的永安、力行路口，嘗試抱起未果後，匆忙至桃園警分局埔子派出所求助。

埔子所員警江仲軒及孫宜楷受理報案，為避免犬隻亂竄引發交通意外，立即協助攔捕，但柴犬不肯就範，還躲到分局對面分隔島上樹叢中。

兩名員警伸手要抱他，差點被咬，決定改採懷柔政策，到附近商店購買狗罐頭，且為確保人犬安全，還開出警車並管制內線道交通；柴犬禁不起權小姐與員警持罐頭及肉骨頭誘惑，終於探出頭，於2點15分被員警抱起救出。