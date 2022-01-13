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莒光號驚傳八旬嬤跌落 台鐵局：2老婦人自行開門跳月台

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導

苗栗縣通霄鎮白沙屯車站今天中午傳出八旬老婦人從莒光號跌落月台意外，消防人員趕到車站救護，緊急送醫。

台鐵局說，經查511次為七堵開往潮洲莒光號，上午11時34分到白沙屯，車上到站播音正常，上午11時39分開車，車站於開車前有派員關好9節車廂全部的車門，副站長於月台第6車位置顯示開車號訊，列車開車移動時，有兩名老婦人從列車的第5車海側自行開門跳下月台，跌落於月台第5-6車間位置。

台鐵局說，副站長立刻呼叫司機員停車，向前協助並通知119，救護車於上午11時50分到達車站，將旅客送往通霄光田醫院。兩名老婦人目前意識清楚，手腳有挫傷，留院觀察。

台鐵局說，據車站回報該兩名旅客已於下午3時10分出院返家。

苗栗縣通霄鎮白沙屯車站今天中午傳出八旬老婦人從莒光號跌落月台意外，消防人員趕到車站救護，緊急送醫。圖／苗栗縣消防局提供
苗栗縣通霄鎮白沙屯車站今天中午傳出八旬老婦人從莒光號跌落月台意外，消防人員趕到車站救護，緊急送醫。圖／苗栗縣消防局提供
苗栗縣通霄鎮白沙屯車站今天中午傳出八旬老婦人從莒光號跌落月台意外，消防人員趕到車站救護，緊急送醫。圖／苗栗縣消防局提供
苗栗縣通霄鎮白沙屯車站今天中午傳出八旬老婦人從莒光號跌落月台意外，消防人員趕到車站救護，緊急送醫。圖／苗栗縣消防局提供

台鐵 白沙屯

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